EAJ-PNV pide en una moción que los plenos se retransmitan en directo

Juan F. Manjarrés AstigarragA. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV en Astigarraga ha presentado una moción crítica tras el último Pleno celebrado en octubre para reforzar los principios de «buen gobierno, transparencia y derecho a la información» en el Ayuntamiento. La iniciativa surge tras detectar prácticas recientes que, según el PNV, «alejan la gestión municipal de los estándares democráticos y dificultan el trabajo de control y propuesta de la oposición».

«El Gobierno actual ha dejado de cumplir con lo mínimo esperado en transparencia e información. Nuestra moción busca garantizar que los vecinos puedan acceder a datos claros y participar en los asuntos que les afectan. No podemos permitir que la falta de información erosione la confianza en las instituciones», afirma María Otaegi, portavoz del PNV de Astigarraga.

El grupo municipal jeltzale subraya que esta moción no solo defiende los derechos de la ciudadanía, sino que también «protege la labor de control y propuesta de la oposición, asegurando que todas las decisiones se tomen con transparencia y bajo principios democráticos». Con esta iniciativa, EAJ-PNV de Astigarraga «reafirma su compromiso con un gobierno cercano, responsable y accesible para todos los vecinos», insistiendo en la necesidad de «mecanismos claros de información y participación efectiva en la gestión municipal».

El cumplimiento de la ordenanza de participación, información y transparencia, con la transmisión en directo (streaming) de los Plenos y disponibilidad del contenido multimedia para la ciudadanía, es uno de los puntos que se recoge en la moción de EAJ-PNV.

La moción presentada desde el principal partido de la oposición propone al Pleno que se adopten medidas concretas para garantizar el refuerzo de los principios de buen gobierno como base de la acción institucional. También pide un compromiso formal del alcalde y del gobierno municipal, estableciendo mecanismos claros de comunicación y colaboración con los grupos municipales, y garantizando el acceso a la información «de forma completa y en tiempo».

De la misma forma, solicita una mejora del sistema de rendición de cuentas, elaborando informes de gestión más accesibles y comprensibles y ampliando la información proporcionada en las comisiones. Por último, actas con transcripción literal, «de manera que todo lo dicho en comisiones y plenos quede registrado de forma fiel a la realidad».