Dura derrota del Mundarro en Puio, un resultado que rompe su buena racha

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Se rompió la racha de tres partidos seguidos ganados para el Mundarro Petritegi de categoría Preferente, ya que el domingo cayeron en Puio. El resultado fue de 4-1 a favor del Axular Lizeoa. No se puede decir que los morados jugaran un mal partido, igual si les faltó verticalidad, pero la actitud fue buena ante un rival que tiene una gran calidad. El primer gol local vino en el minuto 32 y así se llegó al descanso. La pena fue que a los 3 minutos de empezar la segunda parte cayó el segundo tanto donostiarra y ahí se rompió el encuentro, viniendo dos goles más seguidos en el 78 y 80, maquillando el resultado Luis De Jesús en el 82.

Ahora toca descanso este fin de semana y preparar bien el partido del 13 de diciembre ante el Behobia, equipo que marca el descenso. Un encuentro que marcará si los astigartarras pelearán por estar arriba o no.

En lo que se refiere al resto de equipos del Mundarro Petritegi, derrota también del primera regional, en este caso en el campo del Sanpedrotarra por 3-1. El que sí logró un buen triunfo fue el juvenil de honor, que logró superar al Ostadar de Lasarte-Oria con un 2-0 en Zarkumendegi.