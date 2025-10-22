Dura derrota del Mundarro ante un Hondarribi aspirante al ascenso

J. F. M. astigarragA. Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Dura derrota la cosechada por el Preferente del Mundarro Petritegi en su visita a Hondarribi (5-0). Los locales demostraron ser un serio aspirante al ascenso y en ciertas fases del encuentro desarbolaron a los astigartarras. Los morados entraron bien al partido, teniendo la primera oportunidad en un mano a mano con el portero que se falló, pero acto seguido los locales lograron su primer gol. El Mundarro no se descompuso y tuvo otro mano a mano que también falló y a continuación vino el segundo local. Sin tiempo para meterse otra vez en el encuentro vino el tercero para el minuto 25 y así acabó la primera parte. Nada más comenzar la segunda, el Hondarribi hizo el cuarto y ahí se acabó el partido. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, preparar con actitud el encuentro del sábado en Zarkumendegi ante el Mariño de Irun, que viene con cero puntos, y es donde hay que demostrar que se puede ir hacia arriba. Si no, a sufrir una vez más.