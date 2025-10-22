Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astigarraga

Dura derrota del Mundarro ante un Hondarribi aspirante al ascenso

J. F. M.

astigarragA.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Dura derrota la cosechada por el Preferente del Mundarro Petritegi en su visita a Hondarribi (5-0). Los locales demostraron ser un serio aspirante al ascenso y en ciertas fases del encuentro desarbolaron a los astigartarras. Los morados entraron bien al partido, teniendo la primera oportunidad en un mano a mano con el portero que se falló, pero acto seguido los locales lograron su primer gol. El Mundarro no se descompuso y tuvo otro mano a mano que también falló y a continuación vino el segundo local. Sin tiempo para meterse otra vez en el encuentro vino el tercero para el minuto 25 y así acabó la primera parte. Nada más comenzar la segunda, el Hondarribi hizo el cuarto y ahí se acabó el partido. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, preparar con actitud el encuentro del sábado en Zarkumendegi ante el Mariño de Irun, que viene con cero puntos, y es donde hay que demostrar que se puede ir hacia arriba. Si no, a sufrir una vez más.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  4. 4

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9

    Sánchez pacta con EH Bildu «blindar» la atención en euskera en grandes empresas vascas
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dura derrota del Mundarro ante un Hondarribi aspirante al ascenso