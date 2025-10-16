Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Documental con microrrelos sobre la soledad no deseada, hoy viernes en Erribera

Se proyecta a las 18.30 horas, con un trabajo elaborado con la participación de personas que la sufren

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

La soledad no deseada, como una pandemia silenciosa, afecta ya a una de cada cinco personas en los países industrializados. Es un asunto que hoy se va a tratar con motivo de la proyección en Erribera Kulturgunea del trabajo documental de Filmoteca Humana, a partir de las 18.30 horas. Con entrada gratuita, se proyecta en castellano con subtítulos en euskera.

El de la soledad no deseada «es un problema estructural, transversal y de primer orden, ya que se produce tanto en entornos rurales como urbanos, en mayores y jóvenes, con un altísimo coste social en salud y calidad de vida», afirman los responsables del proyecto documental que hoy se podrá disfruta en el recinto cultural de Astigarraga.

Filmoteca Humana es un repositorio de microdocumentales creados colaborativamente junto a personas que sufren soledad no deseada. Cada persona genera una pieza que refleja su vida cotidiana y, en consecuencia, su percepción del mundo.

En su conjunto, conforman una mirada poliédrica sobre la experiencia de personas que están sufriendo o han padecido distintas soledades. La creación de estos testimonios documentales, además de generar conocimiento y sensibilidad sobre el tema, es la fuente directa de información a partir de la que se ha creado el texto del espectáculo teatral '52 hercios'. Ambas creaciones se enmarcan en la línea de trabajo Derechos Humanos a Escena.

