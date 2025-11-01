Doble sesión de cine, para niños y adultos, hoy domingo en la sala de Erribera Kulturgunea

J. F. M. ASTIGARRAGA. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:27

La llegada del otoño y en muchas ocasiones una meteorología más complicada para disfrutar al aire libre se asocia para muchos con la posibilidad de echar mano de espectáculos en recintos cerrados. Eso es lo que ofrece hoy domingo Erribera Kulturgunea, con una doble sesión cinematográfica.

La primera de las proyecciones se centrará en el público infantil. Bajo el título 'Sable hortz kapitaina eta Greleko kondesa'. Dará comienzo a las 16.30 horas y tiene una duración de 77 minutos. El precio de la entrada es de 2 euros.

La película de los adultos hoy es 'Jone, batzuetan'. Comenzando a las siete de la tarde y una duración de 80 minutos, se ofrecerá en euskera con subtítulos en castellano. Está dirigida a un público de más de 12 años y el precio es de 5 euros.

Exposición

Emakumeon Etxea acoge la exposición 'Gure Herriko señorak' basado en un proyecto de investigación de las astigartarras Andrea Loinaz Maizcurrena y Eider Ugarte Rodríguez.