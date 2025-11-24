Doble concentración hoy con motivo del 25 de Noviembre

J. F. M. ASTIGARRAGA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Astigarraga vivirá también hoy actividad para insistir en la lucha contra la violencia machista que sufren las mujeres. Con este motivo se han organizado dos concentraciones, una por la mañana y otra por la tarde, tal y como suele ser habitual en el municipio todos los años por el 25N. La primera de ellas se desarrollará a las 12.30 y estará organizada por el Ayuntamiento. La concentración será delante del edificio de la casa consistorial. La segunda de las movilizaciones será por la tarde, a las 19.00, con una concentración y la lectura de un manifiesto, en Emakumeon plaza, con un acto de distintas mujeres del municipio. En este caso está organizado por Emakumeon Etxea.