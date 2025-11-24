Doble concentración hoy con motivo del 25 de Noviembre

AstigarragaDoble concentración hoy con motivo del 25 de Noviembre
J. F. M.
ASTIGARRAGA.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14
Astigarraga vivirá también hoy actividad para insistir en la lucha contra la violencia machista que sufren las mujeres. Con este motivo se han organizado dos concentraciones, una por la mañana y otra por la tarde, tal y como suele ser habitual en el municipio todos los años por el 25N. La primera de ellas se desarrollará a las 12.30 y estará organizada por el Ayuntamiento. La concentración será delante del edificio de la casa consistorial. La segunda de las movilizaciones será por la tarde, a las 19.00, con una concentración y la lectura de un manifiesto, en Emakumeon plaza, con un acto de distintas mujeres del municipio. En este caso está organizado por Emakumeon Etxea.