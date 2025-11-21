Concierto especial por la paz de Aiztondo este sábado en la Parroquia

El coro Aiztondo ofrece este sábado un concierto con un significado especial ya que, además de celebrar su 30 aniversario, las voces hernaniarras buscarán lanzar ... un mensaje por la paz en Palestina. La actuación dará comienzo a las 19.30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Este año Aiztondo Abesbatza de Astigarraga celebra su 30 aniversario con un concierto distinto. «Estamos muy emocionados y agradecidos por llegar a esta importante efemérides. Han sido 30 años de música, amistad y pasión por el canto coral y estamos felices de poder celebrarlo con un concierto especial para nuestros seguidores y para toda la comunidad de Astigarraga», señalan desde la agrupación coral.

Tienen claro que celebran este aniversario en un contexto socioeconómico global «de graves desigualdades y conflictos, de guerras terribles, incluso de genocidio como es el caso del pueblo palestino. Hemos querido que nuestra celebración se hiciera eco de tanto dolor e injusticia, por lo que hemos centrado nuestro concierto en la paz y solidaridad del mundo como tema e hilo conductor de todo el espectáculo».

Dentro de esta línea, se van a cantar temas de su repertorio habitual en euskara como 'Ez, ez dut nahi' en la versión de Lekuona o 'Martxa baten lehen notak', de Laboa, además de en otros idiomas como castellano con 'Canto a la libertad' de Labordeta. También habrá canciones en inglés, por ejemplo 'Imagine', un himno por la hermandad de todos los pueblos. «También cantaremos en japonés y en venda, siendo este último un idioma hablado en Sudáfrica. Contaremos con colaboraciones de músicos y baile. También habrá poesía y alguna sorpresa. Será un espectáculo lleno de emoción que hemos preparado con todo el cariño y esperamos que guste a los que se acerquen».

Un coro en marcha desde el año 1995 de forma ininterrumpida La semilla del coro Aiztondo se plantó hace más de 30 años por iniciativa de un grupo de vecinos que compartían la pasión por el canto, aunque fue en 1995 cuando se constituyó ya como agrupación coral. Durante estos 30 años han pasado muchas personas por el coro. «Algunas nos han dejado y otros han venido, otros desgraciadamente fallecieron… La fortaleza está en el grupo de coralistas que han perseverado durante todos estos años y ha contagiado su pasión, ilusión y compromiso por cantar y compartir la música coral en Astigarraga», afirman. Han sabido cultivar una amistad y un ambiente de respeto para acoger a todo aquel que haya querido formar parte de Aiztondo. «Además tenemos al mejor director posible, Igor Arroyo, que sabe perfectamente cómo sacar chispas a un coro amateur cuyos miembros apenas tienen formación musical», reconocen. Sin olvidar el apoyo y la fidelidad de «nuestro público, que nos ha impulsado a seguir adelante, ofreciendo lo mejor de nosotros».

«Queremos agradecer de corazón a todos nuestros seguidores, amigos y familiares que nos han acompañado en este camino durante todos estos años. También, cómo no, al Ayuntamiento y a su departamento de Cultura. Sin su apoyo incondicional no habríamos llegado hasta aquí. Esperamos seguir contando con su cariño y su apoyo en los próximos años y seguir brindándoles nuestra música y nuestro arte. Gracias a todos por hacer posible que Aiztondo siga cantando».

Desde el veterano coro del municipio recuerdan que si Aiztondo ha llegado hasta hoy en día ha sido porque tiene las puertas siempre abiertas a quien tenga ganas de cantar y quiera probar cómo es la experiencia de compartir el canto y la música con ellos.