Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Iván Montero

Astigarraga

Concentración en Donostia

DV

Astigarraga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

Muchos astigartarras secundaron el sábado la movilización promovida desde la plataforma ciudadana Mugi Astigarraga, con la intención de mostrar ante la Diputación Foral de Gipuzkoa ... la indignación por lo que entienden que es un defectuoso servicio de autobús en el municipio. La preocupación fundamental se centra en la falta de frecuencia y la situación que se da en distintos momentos del día, además de la conexión directa con la zona de los hospitales y universitaria. Se concentraron ante la sede del ente foral por la mañana tras una pancarta con el lema 'Astigarragan autobus zerbitzua duina orain!!!'

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concentración en Donostia

Concentración en Donostia