Concentración en Donostia

AstigarragaConcentración en Donostia
DV
Astigarraga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:36
Muchos astigartarras secundaron el sábado la movilización promovida desde la plataforma ciudadana Mugi Astigarraga, con la intención de mostrar ante la Diputación Foral de Gipuzkoa ... la indignación por lo que entienden que es un defectuoso servicio de autobús en el municipio. La preocupación fundamental se centra en la falta de frecuencia y la situación que se da en distintos momentos del día, además de la conexión directa con la zona de los hospitales y universitaria. Se concentraron ante la sede del ente foral por la mañana tras una pancarta con el lema 'Astigarragan autobus zerbitzua duina orain!!!'
