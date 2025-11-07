Concentración ante la Diputación por los problemas con el servicio de autobús

Un buen número de vecinos de Astigarraga se darán cita este sábado en Donostia para protestar por la situación del servicio de autobús que ... se ofrece en la localidad para conectar con municipios cercanos, especialmente con la ciudad de San Sebastián.

La plataforma creada para protestar y buscar una salida a la situación actual ha convocado este sábado una movilización a las once de la mañana frente a la sede de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ya que es la institución de la que depende la organización del servicio. El anuncio realizado ayer por la institución foral de recuperación de la línea de autobús que une Astigarraga con la zona de los Hospitales y la ciudad universitaria no ha modificado la convocatoria, tal y como señalaron este viernes desde la plataforma Mugi Astigarraga, ya que hay otras reivindicaciones y habrá que ver de qué forma se concreta la nueva línea a poner en marcha.

Son muchas las quejas que se vienen produciendo debido a la falta de frecuencia de autobuses en determinados momentos del día, lo que provoca que haya personas que se queden sin poder subir al llegar los vehículos llenos desde Hernani. También se multiplican las quejas debido a que a día de hoy Astigarraga es el único municipio de Buruntzaldea y Oarsoaldea que no cuenta con conexión directa con la zona de los hospitales. Hay que recordar que a finales de septiembre el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó una moción en la que se hacían eco de la situación que se está dando e instaban a la Diputación a buscar una solución.