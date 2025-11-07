Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las quejas llevan años encima de la mesa, como se puede apreciar en esta protesta en época de pandemia.

Astigarraga

Concentración ante la Diputación por los problemas con el servicio de autobús

La plataforma ciudadana que está protestando por la situación actual ha realizado el llamamiento para las 11.00 horas

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Un buen número de vecinos de Astigarraga se darán cita este sábado en Donostia para protestar por la situación del servicio de autobús que ... se ofrece en la localidad para conectar con municipios cercanos, especialmente con la ciudad de San Sebastián.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

