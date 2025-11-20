«Esta cita nos permite dar a conocer nuestra cultura y forma de vida»

Después de muchos meses de intenso trabajo, ha llegado el momento de vivir el pistoletazo de salida de la sexta edición de Sagardo Forum, que ... permite durante tres días dar a conocer lo que es la sidra en Euskal Herria, pero también qué se hace y cómo con esta bebida en otros lugares del mundo. El Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco se han dado cita en ese inicio de las jornadas, que han vivido su puesta de largo en Erribera.

Azahara Domínguez, Diputada Foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, remarca que estas jornadas convierten al territorio en el «epicentro» de la sidra a nivel mundial y que su desarrollo permite «seguir aprendiendo» dentro del sector. Si algo tiene claro la máxima responsable guipuzcoana en el campo del turismo es que el de la sidra en Euskadi se trata de una sector «que no olvida sus raíces, pero que apuesta por la modernización». Un aspecto dentro del cual considera fundamental desarrollo de jornadas como las que plantea Sagardo Forum.

Tras remarcar el «duro trabajo» que hay detrás de la producción sidrera, ha puesto el acento en que detrás de cada botella o kupela «hay una experiencia. Si queremos dar un plus de valor al producto es fundamental que se sepa el gran trabajo que hay detrás», remarcando igualmente «el esfuerzo que se está haciendo por seguir innovando».

La oportunidad que se ofrece con la organización de Sagardo Forum la considera «provechosa para todos». Tiene claro que la sidra es una bebida que «forma parte de nuestra identidad. A través de ella se da a conocer nuestra cultura y forma de vida». La presencia de un gran número de países en las jornadas que se alargan hasta el sábado «ofrece una buena ocasión para conocernos».

El alcalde Xabier Urdangarin ha sido el encargado de abrir las jornadas, con una disertación sobre el proyecto Dolareak, que supone la recuperación del gran lagar del caserío Erbitegi. Pero antes el primer edil de Astigarraga se ha encargado también de dar la bienvenida a todos los asistentes a Sagardo Forum. «Somos un pueblo pequeño, pero hemos conseguido hacernos un hueco en este tipo de eventos», señalaba Urdangarin en Erribera. Ha querido reconocer el importante trabajo que desde Sagardoaren Lurraldea se lleva a cabo para que unas jornadas internacionales como estas se lleven a cabo y animó a los asistentes a «compartir experiencias». De la misma manera, Urdangarin entiende que el desarrollo de Sagardo Forum permite «ampliar la red de relaciones» entre personas que se mueven dentro del mismo sector de la sidra en todo el mundo.