Imagen del acto de apertura de Sagardo Forum llevado a cabo en Erribera kulturgunea. Juanfer
Astigarraga

«Esta cita nos permite dar a conocer nuestra cultura y forma de vida»

Sagardo Forum se ha puesto en marcha con unas interesantes jornadas técnicas en Erribera Kulturgunea

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:35

Después de muchos meses de intenso trabajo, ha llegado el momento de vivir el pistoletazo de salida de la sexta edición de Sagardo Forum, que ... permite durante tres días dar a conocer lo que es la sidra en Euskal Herria, pero también qué se hace y cómo con esta bebida en otros lugares del mundo. El Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco se han dado cita en ese inicio de las jornadas, que han vivido su puesta de largo en Erribera.

