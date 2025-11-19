Cita con las mejores sidras del mundo, desde este jueves dentro de Sagardo Forum

El mundo de la sidra, a través de una nueva edición de Sagardo Forum, se abre desde hoy a otros puntos del planeta. Erribera, en ... Astigarraga, y el Basque Culinary Center, en Donostia, acogerán durante tres jornadas el desarrollo de una serie de eventos que permitirán profundizar en el carácter internacional de esta bebida tradicional. Es la sexta edición de Sagardo Forum y este jueves echa a andar con el desarrollo de unas jornadas técnicas en la casa de cultura del municipio.

Este jueves y viernes por la mañana, se celebran estas jornadas técnicas en Erribera Kulturgunea. Expertos locales e internacionales compartirán sus conocimientos sobre la manzana, la sidra y la cultura, el patrimonio y el turismo de la sidra. Serán dos jornadas que permitirán conocer la evolución que ha experimentado el mundo de la sidra en los últimos años, así como adentrarse en el universo de esta importante bebida.

En las jornadas participarán, entre otros, expertos internacionales como Paolo Spagnolo, gerente y curador del MoMö Museum de Suiza, con la ponencia 'MoMö Museum - Cómo conectar con el consumidor y sentar las bases del futuro' y el francés Benoît Marinos, con la presentación 'El arte de vender la sidra: del vaso al tablero'. También expertos más cercanos como Jordi Abella (director de Ecomuseu de les valls d «Àneu), Pere Casas (director del Museu del Ter), Roser Vilardell i Arévalo (directora del Museu Etnogràfic de Ripoll), Manuel Niembro (empresario), Aitor Somoano (investigador del Área de Hortalizas, Frutas y Cultivos Forestales de SERIDA), Jordi Sabaté (Ingeniero Agrónomo y Investigador del Programa 'Protecció Vegetal Sostenible' de IRTA de Cabrils) o Nuri Madeo (asesor de The Regen Academy). Ampliarán su visión sobre el sector junto con representantes locales como Xabier Urdangarin (alcalde de Astigarraga y presidente del Consorcio Sagardun), Jabier Lekuona (arquitecto de Urbanismo y miembro de la Fundación Peio Martikorena), Ibon Telleria (doctor arquitecto y profesor de la UPV/EHU), Josué Susperregi (director de la Fundación Arkeolan y responsable del Laboratorio de Dendrocronología), Elisa Ucar (directora del Campus EDA Drinks & Wine), Carlos López de Lacalle (propietario de las bodegas Artadi), Joseba Martikorena (director general de Martiko) y Arantxa Goenaga (gerente de Goenaga Esnekiak).

Esta primera jornada comenzará con el saludo institucional a las nueve de la mañana, para centrarse luego en los lagares y la madera, dentro del cual se tocará el proyecto Dolareak que se desarrolla con el lagar de gran tamaño del caserío Erbetegi-Etxeberri de la localidad. Desde las 11.30 de la mañana se tocarán aspectos relacionados con los museos y el turismo.