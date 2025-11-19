Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La feria se vivirá en la jornada del sábado.
Astigarraga

Cita con las mejores sidras del mundo, desde este jueves dentro de Sagardo Forum

La apertura de las jornadas se vivirá a las nueve de la mañana en Erribera Kulturgunea, con tres intensos días por delante

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

El mundo de la sidra, a través de una nueva edición de Sagardo Forum, se abre desde hoy a otros puntos del planeta. Erribera, en ... Astigarraga, y el Basque Culinary Center, en Donostia, acogerán durante tres jornadas el desarrollo de una serie de eventos que permitirán profundizar en el carácter internacional de esta bebida tradicional. Es la sexta edición de Sagardo Forum y este jueves echa a andar con el desarrollo de unas jornadas técnicas en la casa de cultura del municipio.

