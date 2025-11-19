Cita con las mejores sidras del mundo, desde este jueves dentro de Sagardo Forum
La apertura de las jornadas se vivirá a las nueve de la mañana en Erribera Kulturgunea, con tres intensos días por delante
Astigarraga
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55
El mundo de la sidra, a través de una nueva edición de Sagardo Forum, se abre desde hoy a otros puntos del planeta. Erribera, en ... Astigarraga, y el Basque Culinary Center, en Donostia, acogerán durante tres jornadas el desarrollo de una serie de eventos que permitirán profundizar en el carácter internacional de esta bebida tradicional. Es la sexta edición de Sagardo Forum y este jueves echa a andar con el desarrollo de unas jornadas técnicas en la casa de cultura del municipio.
Este jueves y viernes por la mañana, se celebran estas jornadas técnicas en Erribera Kulturgunea. Expertos locales e internacionales compartirán sus conocimientos sobre la manzana, la sidra y la cultura, el patrimonio y el turismo de la sidra. Serán dos jornadas que permitirán conocer la evolución que ha experimentado el mundo de la sidra en los últimos años, así como adentrarse en el universo de esta importante bebida.
En las jornadas participarán, entre otros, expertos internacionales como Paolo Spagnolo, gerente y curador del MoMö Museum de Suiza, con la ponencia 'MoMö Museum - Cómo conectar con el consumidor y sentar las bases del futuro' y el francés Benoît Marinos, con la presentación 'El arte de vender la sidra: del vaso al tablero'. También expertos más cercanos como Jordi Abella (director de Ecomuseu de les valls d «Àneu), Pere Casas (director del Museu del Ter), Roser Vilardell i Arévalo (directora del Museu Etnogràfic de Ripoll), Manuel Niembro (empresario), Aitor Somoano (investigador del Área de Hortalizas, Frutas y Cultivos Forestales de SERIDA), Jordi Sabaté (Ingeniero Agrónomo y Investigador del Programa 'Protecció Vegetal Sostenible' de IRTA de Cabrils) o Nuri Madeo (asesor de The Regen Academy). Ampliarán su visión sobre el sector junto con representantes locales como Xabier Urdangarin (alcalde de Astigarraga y presidente del Consorcio Sagardun), Jabier Lekuona (arquitecto de Urbanismo y miembro de la Fundación Peio Martikorena), Ibon Telleria (doctor arquitecto y profesor de la UPV/EHU), Josué Susperregi (director de la Fundación Arkeolan y responsable del Laboratorio de Dendrocronología), Elisa Ucar (directora del Campus EDA Drinks & Wine), Carlos López de Lacalle (propietario de las bodegas Artadi), Joseba Martikorena (director general de Martiko) y Arantxa Goenaga (gerente de Goenaga Esnekiak).
Esta primera jornada comenzará con el saludo institucional a las nueve de la mañana, para centrarse luego en los lagares y la madera, dentro del cual se tocará el proyecto Dolareak que se desarrolla con el lagar de gran tamaño del caserío Erbetegi-Etxeberri de la localidad. Desde las 11.30 de la mañana se tocarán aspectos relacionados con los museos y el turismo.
Concurso Internacional de sidra por la tarde
Aunque la parte más técnica y apertura de las jornadas tendrá lugar en Erribera Kulturgunea del municipio, la tarde contará con el desarrollo del Concurso Internacional de sidra en Basque Culinary Center, en la capital guipuzcoana. Dará comienzo a las 15.00 horas y competirán sidras procedentes de países como Portugal, Noruega, Países Bajos, Letonia, Francia, Polonia, Lituania, República Checa y Estados Unidos. Un jurado especializado evaluará las sidras en nueve categorías, en un concurso que destaca la excelencia y diversidad de esta bebida tradicional. Por la noche habrá cena de apertura en Donostia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión