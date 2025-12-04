Cita con el documental 'Enarak' esta tarde en el edificio de Erribera Kulturgunea

J. F. M. aSTIGARRAGA. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

El documental 'Enarak' centra la atención cultural de hoy en Erribera Kulturgunea. Este audiovisual, se proyectará en euskera con subtítulos en castellano, narra la historia del grupo Enarak, que se creó en 1967 por un grupo de seminaristas que cantaban rock en euskera. La proyección dará comienzo a las siete de la tarde.

Se trata de un documental dirigido por Beñat Iturrioz que repasa la historia de Enarak, el grupo seminarista que contó con Pertur y Jaime Stinus en sus filas. El grupo donostiarra de pop-rock euskaldun y seminarista Enarak representó una sonora anomalía en pleno franquismo, entre los años 1967 y 1971, dentro de una incipiente escena musical vasca, «que se antoja muy necesario dar a conocer a la gente, aunque sea con más de medio siglo de por medio», afirman desde el documental. Ese fue el afán de Beñat Iturrioz, hijo de uno de los músicos del quinteto que protagoniza la cinta.

«Eran seminaristas, no hippies, es decir pobres, y también se cuenta», subrayan. Mientras en California algunos «hijos díscolos de la burguesía» se dejaban el pelo largo y gozaban del verano del amor, cinco chavales donostiarras se «camuflaban» como seminaristas, aunque también se dejaban crecer la melena y tocaban sus guitarras con pastillas eléctricas. Era 1967: Guerra del Vietnam, el Che Guevara... Se centra en una época en la que los cantautores de Ez Dok Amairu intentaban abrirse paso poco a poco frente al severo régimen franquista.

Los cinco Enarak son presentados uno a uno. Juanjo Iturrioz, 'Itturri', padre del autor del documental, que entró en el coro del Seminario y también como tiplista; José Iñurrita,'Kitxi' ideólogo, compositor y organista; Antton López, guitarra que terminó en Estambul, tras visitar otros países, el «místico del grupo»; Meltxor Maritxalar, bajista ya desparecido y presentado por su hermano Patxi, quien también intervino puntualmente; y Jesús Calvete, batería y tesorero.

En 1969 publicaron su primer y único disco, un trabajo de tres canciones con Herri Gogoa, que editó también a los conocidos Benito Lertxundi, Xabier Lete o Mikel Laboa.