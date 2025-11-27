Bonito concierto de Aiztondo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

No fue un concierto más el ofrecido por el coro Aiztondo por Santa Cecilia. Los integrantes de la agrupación del municipio tuvieron especial sensibilidad hacia la situación de guerra que se está produciendo en distintos lugares del planeta y ofrecieron un concierto por la paz, con la mirada puesta de manear especial en lo que está sucediendo en Palestina. La actuación se desarrolló en el interior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Astigarraga, en la que hubo poesía, danza, músicos... Hay que recordar que Aiztondo Abesbatza está celebrando su 30 aniversario.