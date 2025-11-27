Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Astigarraga

Bonito concierto de Aiztondo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

No fue un concierto más el ofrecido por el coro Aiztondo por Santa Cecilia. Los integrantes de la agrupación del municipio tuvieron especial sensibilidad hacia la situación de guerra que se está produciendo en distintos lugares del planeta y ofrecieron un concierto por la paz, con la mirada puesta de manear especial en lo que está sucediendo en Palestina. La actuación se desarrolló en el interior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Astigarraga, en la que hubo poesía, danza, músicos... Hay que recordar que Aiztondo Abesbatza está celebrando su 30 aniversario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bonito concierto de Aiztondo

Bonito concierto de Aiztondo