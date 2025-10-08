Astigarraga pide un autobús directo al Hospital Donostia y universidades

Juan F. Manjarrés Astigarraga Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:17 Comenta Compartir

Astigarraga lleva años reclamando a la Diputación Foral de Gipuzkoa mejoras con respecto a la líneas de autobús que vinculan el municipio tanto con el centro de Donostia como con la zona del Hospital y las universidades. Basta con dar un dato: es el único municipio de Buruntzaldea y Oarsoaldea que no cuenta con conexión directa con el Hospital Donostia. Ello teniendo en cuenta que es una de las localidades que más ha crecido en los últimos años en cuanto al número de habitantes se refiere.

«Lo cierto es que la situación lleva años siendo muy complicada. Son muchas las ocasiones en las que las personas que acuden a las paradas del autobús de conexión con Donostia se quedan en tierra sin poder subir ya que el vehículo viene lleno y no para. Es algo relativamente habitual», afirman desde el Ayuntamiento el alcalde, Xabier Urdangarin, y el concejal Andoni Gartzia. Una situación que no es nueva, se lleva años con ella, y que ha motivado que desde la Diputación se haya apostado por realizar refuerzos puntuales de la línea existente, «pero a todas luces resultan insuficientes, ya que el problema persiste».

Esta situación ha llevado a que en el último Pleno Municipal se haya aprobado una moción en la que se vuelve a pedir al ente foral que actúe y aumente el refuerzo del servicio para que estas situaciones no se repitan. Con respecto a la línea que uniría Astigarraga con hospitales y zona universitaria, una demanda histórica en la localidad, subrayan que en febrero del año pasado se envío un escrito a la Diputación y que no se ha obtenido respuesta.

En concreto se le pide a la Diputación Foral de Gipuzkoa que Astigarraga tenga un servicio de autobuses que la conecte con los hospitales y las universidades y que esté en funcionamiento como muy tarde en 2026, ya sea con la ampliación de la línea 35 de DBus o con la implantación de una nueva línea de Lurraldebus, siempre y cuando no se realice ninguna restricción en las líneas vigentes de Astigarraga. También se solicita a la Diputación que refuerce el servicio BU13, mediante la puesta en marcha de medidas como que la frecuencia sea de 15 minutos entre semana y de 20 minutos los fines de semana; que los servicios adicionales, en la medida de lo posible, se inicien desde Astigarraga (Oialume) y que se ofrezcan autobuses articulados en la línea BU13, sobre todo en las horas más complicadas.