Imagen de la mesa de cuidados que está funcionando ya en la localidad.
Astigarraga

Astigarraga constituye su primera mesa centrada en el tema de los cuidados

El municipio se encuentra con un proceso abierto dentro de este apartado, con la peculiaridad de su alta natalidad

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:34

El envejecimiento de la población ha provocado que el asunto de los cuidados haya pasado a un primer plano dentro de las agendas de gestión ... municipal. En Astigarraga también lo ha hecho, pero con una peculiaridad: Si en el resto de zonas se centran fundamentalmente en el cuidado de las personas mayores, en Astigarraga su alta natalidad (unos 100 nuevos niños al año) ha provocado que ese concepto también se haya incluido en el proceso. De momento se ha constituido la primera mesa de cuidados del municipio, en la que participan el Ayuntamiento y agentes sociales, y el siguiente pasos va a ser la realización de un diagnóstico. Para ello se van a hacer unas encuestas y también encuentros, el primero de ellos el 27 de noviembre.

