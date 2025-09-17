Astigarraga constituye su primera mesa centrada en el tema de los cuidados

El envejecimiento de la población ha provocado que el asunto de los cuidados haya pasado a un primer plano dentro de las agendas de gestión ... municipal. En Astigarraga también lo ha hecho, pero con una peculiaridad: Si en el resto de zonas se centran fundamentalmente en el cuidado de las personas mayores, en Astigarraga su alta natalidad (unos 100 nuevos niños al año) ha provocado que ese concepto también se haya incluido en el proceso. De momento se ha constituido la primera mesa de cuidados del municipio, en la que participan el Ayuntamiento y agentes sociales, y el siguiente pasos va a ser la realización de un diagnóstico. Para ello se van a hacer unas encuestas y también encuentros, el primero de ellos el 27 de noviembre.

Con este proceso que se acaba de iniciar se buscan dos objetivos: Por un lado generar una reflexión en torno al cuidado y, por otro, crear una red de cuidados en el municipio para responder a las necesidades de forma integral. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, se pretende reforzar el ámbito comunitario, poniendo de manifiesto que el cuidado debe ser corresponsable.

El proceso 'Cuidados' pretende articular a la ciudadanía, agentes sociales, instituciones públicas y entidades que tienen algo que decir sobre el tema y para ello se crearán diferentes espacios. Con el fin de conocer mejor la situación, peculiaridades y necesidades sobre los cuidados en la localidad se han recopilado datos para la elaboración de un diagnóstico que posteriormente se completará con las aportaciones de los astigartarras. Se ha articulado una mesa de cuidados, integrada por varios representantes de la localidad.

«Pero como la palabra de la ciudadanía es imprescindible para completar la foto de Astigarraga, las personas interesadas tendrán diferentes opciones de participación», afirman desde el Ayuntamiento. Un cuestionario se pondrá a disposición de la ciudadanía en los siguientes puntos físicos: En el Ayuntamiento, en el polideportivo, en el centro cultural Erribera, en la antigua casa de cultura, en Emakumeon Etxea y en Galtzaur. También se podrá rellenar online a través del QR en el folleto que llegará a los hogares y a través de la web municipal. Con este cuestionario se pretende recoger las opiniones, vivencias y necesidades que la ciudadanía tiene en torno a los cuidados.

Tres encuentros

Dentro del proceso puesto en marcha este mes, denominado 'Elkar zainduz', habrá varios encuentros abiertos, todos ellos a las 17.30 horas en el centro cultural Erribera. El 27 de noviembre será el primero, en el que se establecerá un punto de partida común que servirá para identificar necesidades, oportunidades de colaboración, debilidades y fortalezas a nivel local, completando el diagnóstico que se está haciendo. Una segunda cita se vivirá el 5 de febrero de 2026. Finalizada la reflexión, se pondrá el foco en las experiencias y buenas prácticas cercanas, conociendo varias experiencias inspiradoras. Por último, el 26 de marzo se darán los primeros pasos para la constitución de un plan de acción y una red de cuidados.