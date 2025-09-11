Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Astigarraga

Alos Quartet actúa esta tarde en la terraza de Erribera Kulturgunea

J F. M.

ASTIGARRAGA.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

La iniciativa cultural Ilunabarrak regresa hoy a la terraza de Erribera Kulturgunea. Lo hará desde las 20.00 horas con una actuación de un grupo claramente reconocible y que cuenta con una interesante trayectoria detrás: Alos Quartet. Con bebida incluida, el precio de la entrada para los adultos es de 8 euros, mientras que los menores lo podrán hacer por 4.

Se trata de un grupo con una trayectoria más que interesante y, de hecho, se ha convertido en los últimos veinticinco años en dueño de un estilo musical «intransferible», tal y como reconocen desde la organización del evento musical de esta tarde. «Con la misma facilidad nos llevan tanto a paisajes nórdicos como a salas de baile con encajes. Una de sus virtudes consiste en comunicar tanto por medio de la música clásica como de la popular». Cuarteto formado por Xabier Zeberio, Lorena Núñez, Francisco Herrero e Iván Carmona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alos Quartet actúa esta tarde en la terraza de Erribera Kulturgunea