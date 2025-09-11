Alos Quartet actúa esta tarde en la terraza de Erribera Kulturgunea

J F. M. ASTIGARRAGA. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

La iniciativa cultural Ilunabarrak regresa hoy a la terraza de Erribera Kulturgunea. Lo hará desde las 20.00 horas con una actuación de un grupo claramente reconocible y que cuenta con una interesante trayectoria detrás: Alos Quartet. Con bebida incluida, el precio de la entrada para los adultos es de 8 euros, mientras que los menores lo podrán hacer por 4.

Se trata de un grupo con una trayectoria más que interesante y, de hecho, se ha convertido en los últimos veinticinco años en dueño de un estilo musical «intransferible», tal y como reconocen desde la organización del evento musical de esta tarde. «Con la misma facilidad nos llevan tanto a paisajes nórdicos como a salas de baile con encajes. Una de sus virtudes consiste en comunicar tanto por medio de la música clásica como de la popular». Cuarteto formado por Xabier Zeberio, Lorena Núñez, Francisco Herrero e Iván Carmona.