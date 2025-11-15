Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astigarraga

«Se ajusta a la perfección al lema 'Ven y cuídanos»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

Como no podía ser de otra forma, la máxima responsable de Turismo y Comercio en Gipuzkoa, Azahara Domínguez, puso el acento precisamente en lo que supone la sidra para el turismo en el territorio y también Sagardo Forum en sí. «Se ajusta a la perfección al lema 'Ven y cuídanos' que hemos impulsado con el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Gipuzkoa, ya que conocer todo el trabajo y el esfuerzo que se esconde detrás de cada botella o dentro de cada kupela nos permite tomar conciencia del producto que estamos disfrutando y de la importancia de seguir favoreciendo un ecosistema propicio para que la industria de la sidra siga brillando en el futuro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Se ajusta a la perfección al lema 'Ven y cuídanos»