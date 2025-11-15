Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

Como no podía ser de otra forma, la máxima responsable de Turismo y Comercio en Gipuzkoa, Azahara Domínguez, puso el acento precisamente en lo que supone la sidra para el turismo en el territorio y también Sagardo Forum en sí. «Se ajusta a la perfección al lema 'Ven y cuídanos' que hemos impulsado con el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Gipuzkoa, ya que conocer todo el trabajo y el esfuerzo que se esconde detrás de cada botella o dentro de cada kupela nos permite tomar conciencia del producto que estamos disfrutando y de la importancia de seguir favoreciendo un ecosistema propicio para que la industria de la sidra siga brillando en el futuro».