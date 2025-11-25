Actividades en el municipio dentro de la Semana Europea de Prevención

J. F. M. astigarragA. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Estos días se desarrolla la Semana Europea de Prevención de Residuos 2025 y Astigarraga acoge varias actividades. El objetivo de esta semana es concienciar sobre la necesidad de gestionar los residuos de forma sostenible, fomentando la reducción, la reparación y la reutilización de los mismos.

Hasta el viernes tienen lugar una serie de actividades programadas, entre ellas la acogida por parte del centro cultural Erribera de un espacio de recomendaciones de libros, cómics y películas. También una exposición de residuos recogidos en los arroyos de Astigarraga, en la plaza Kontxa Etxeberria.

Además, desde ayer y hasta el jueves la Herri Eskola acoge un taller didáctico sobre consumo responsable y prevención de residuos con el alumnado de LH6. Esta semana especial se cierra el viernes, 28 de noviembre, con el espectáculo de calle 'Modernoak' a cargo de Zirika Zirkus, a las 17.00 horas, en la plaza Kontxa Etxeberria. «Siempre nos han dicho que ser modernos era vestir lo que manda la moda, pensar y sentir como dice la mayoría, pero... #modernoak lo tiene claro. El mejor carácter es el suyo, sé tú. Porque todos somos diferentes, su objetivo es respetar la diversidad. Cuidado y libertad para amar. Cuida de ti mismo, cuida del amigo y del mundo; reduce, reutiliza, recicla y ama la madre tierra», indican desde la obra.