Visita especial de representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Museo de Burdina Taldea

Los miembros de Burdina Taldea recibieron recientemente una visita muy especial en el museo que la asociación tiene en la calle Extremadura de Andoain. La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, y la directora de Patrimonio Cultural, María José Tellería, acudieron al local para conocer de cerca la labor de recuperación que realiza desde hace años esta asociación andoaindarra. Aprovecharon la visita para ver el propio museo en el que Burdina tiene expuestos cientos de objetos, instrumentos y utensilios que ha ido rescatando y recuperando a lo largo de estos años.

Miembros de Burdina acompañaron a Álvarez y Tellería y aprovecharon para explicarles la trayectoria de la asociación durante casi 25 años, desde el proceso de creación, la filosofía del trabajo comunitario o la labor de recuperación que realizan.

Por su parte, las representantes forales se mostraron muy sorprendidas y ensalzaron la labor de Burdina. Manifestaron además su voluntad de mantener «un contacto directo» con los responsables del museo y se comprometieron a estar presentes en los actos que Burdina organizará en 2026 con motivo de su 25 aniversario.