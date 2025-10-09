Victoria del Euskalduna de fútbol sala

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El conjunto de fútbol sala del Euskalduna de División de Honor Regional masculino arrancó la liga el pasado fin de semana. Lo hizo en casa, en Allurralde, contra el Janrablue Futsal y se impuso 2-1 ante la afición local. Pero no fue un inicio liguero sencillo para el conjunto que dirige Álvaro Gil, ya que el equipo contaba con pocos cambios en el banquillo. El partido se hizo largo, pero supieron sufrirlo ante un equipo de Tolosa con jugadores muy jóvenes, que corrían mucho y jugaron bien. Aprovechando este inicio de temporada en casa, desde el club quisieron rendir un pequeño homenaje a tres exjugadores que colgaron las botas la pasada temporada, pero que han estado vinculados al Euskalduna toda la vida: Asier Ceballos, Iker Abadía y el propio Álvaro Gil.