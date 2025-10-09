Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pequeño homenaje a los exjugadores en Allurralde.

Andoain

Victoria del Euskalduna de fútbol sala

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El conjunto de fútbol sala del Euskalduna de División de Honor Regional masculino arrancó la liga el pasado fin de semana. Lo hizo en casa, en Allurralde, contra el Janrablue Futsal y se impuso 2-1 ante la afición local. Pero no fue un inicio liguero sencillo para el conjunto que dirige Álvaro Gil, ya que el equipo contaba con pocos cambios en el banquillo. El partido se hizo largo, pero supieron sufrirlo ante un equipo de Tolosa con jugadores muy jóvenes, que corrían mucho y jugaron bien. Aprovechando este inicio de temporada en casa, desde el club quisieron rendir un pequeño homenaje a tres exjugadores que colgaron las botas la pasada temporada, pero que han estado vinculados al Euskalduna toda la vida: Asier Ceballos, Iker Abadía y el propio Álvaro Gil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Victoria del Euskalduna de fútbol sala

Victoria del Euskalduna de fútbol sala