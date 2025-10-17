Último empujón para adquirir las entradas en apoyo a Nahia Patino

El Diario Vasco andoain. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Mañana domingo se celebra en Bastero kulturgunea un festival de música en apoyo a la joven andoaindarra Nahia Patino, que sufre una enfermedad rara. Todavía quedan entradas a la venta, a 5 euros, en Bastero kulturgunea y en la imprenta Urrats.

El acto lo organiza Andoain Solidario, con la colaboración del Ayuntamiento, y contará con la participación de otros grupos locales como Olagain txistulari elkartea, Itxaso Sánchez, Alberto Agirre abesbatza, Susana Cencillo, el grupo de baile Sebastopol y danzas orientales, Zumbalokura, alumnos de la Escuela Municipal de Música, Amaia Zipitria y Liher Sarasola, Maddi Azpiroz y Aiala Irulegi que han querido solidarizarse con la causa de esta niña de Andoain. La iniciativa surgió a raíz de que Andoain Solidario conociera la situación de esta niña andoaindarra. «Hemos querido nuestro granito de arena y poder recaudar dinero para poder ayudarla», destaca el grupo de voluntarios. Lo dicho, el festival será un punto de encuentro de diferentes disciplinas y artistas locales.

Con lo recaudado se ayudará a la familia en los gastos de sus terapias y tratamientos. Pero además, cada una de las entradas tiene un número con el que los asistentes participarán en un sorteo de diferentes objetos que los comercios de Andoain han donado para la ocasión.

La cita será mañana en la Casa de Cultura, a partir de las 12.00 horas. Y lo dicho, no será un evento cualquiera, ya que además de ser una acción solidaria, en este festival participarán numerosos músicos y dantzaris locales.

Los organizadores, que presentaron el evento hace unas semanas en Plaza Morea, recuerdan que todavía quedan la mitad de las entradas que queríamos vender. Apelan a la solidaridad de los vecinos, que con un pequeño gesto pueden ayudar mucho a esta familia del municipio.

Pero para aquellos que no puedan acudir al festival, también está la posibilidad de realizar donaciones (a través de la cuenta de Caja Rural ES88 3008 0159 8753 2893 1422).