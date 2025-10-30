Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada

Andoain

Último día para participar en el concurso de fotografía del calendario

Los premiados recibirán bonos de compra, valorados en 150 euros, que se podrán canjear en comercios de Salkin

María Cortés

andoain.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El Ayuntamiento, con motivo de fomentar la participación ciudadana, como en años anteriores, tiene abierto hasta hoy el plazo para participar en el concurso de fotografía del que se seleccionarán la docena de imágenes que conformarán el calendario del próximo año.

El tema elegido para esta novena edición es 'Andoain, lugar de cultura'. Las fotografías deberán ser inéditas y cada participante, que deberá ser mayor de 16 años, podrá presentar un máximo de tres instantáneas. En caso de resultar elegida una fotografía, si las personas que aparecen en la misma son identificables, se deberá presentar autorización expresa de las mismas para la publicación en el calendario.

El formato, digital de alta resolución, deberá ser horizontal, entre 2-10 MB, ancho 4350 px x altura 2900 px. Resolución 300 ppp. Adobe RGB formato JPG.

Lo dicho, el plazo de presentación finaliza hoy, 31 de octubre, y deberá realizarse por la sede electrónica de la página web andoain.eus o de manera presencial en Ataria. Las personas interesadas pueden consultar las bases a través de la página web del Ayuntamiento.

El resultado del concurso se hará público antes del 15 de noviembre. Las personas premiadas recibirán unos vales de compra valorados en 150 euros, que se podrán gastar en los comercios asociados a Salkin. Los premios se limitarán a uno por persona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Último día para participar en el concurso de fotografía del calendario