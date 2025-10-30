Último día para participar en el concurso de fotografía del calendario

María Cortés andoain. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento, con motivo de fomentar la participación ciudadana, como en años anteriores, tiene abierto hasta hoy el plazo para participar en el concurso de fotografía del que se seleccionarán la docena de imágenes que conformarán el calendario del próximo año.

El tema elegido para esta novena edición es 'Andoain, lugar de cultura'. Las fotografías deberán ser inéditas y cada participante, que deberá ser mayor de 16 años, podrá presentar un máximo de tres instantáneas. En caso de resultar elegida una fotografía, si las personas que aparecen en la misma son identificables, se deberá presentar autorización expresa de las mismas para la publicación en el calendario.

El formato, digital de alta resolución, deberá ser horizontal, entre 2-10 MB, ancho 4350 px x altura 2900 px. Resolución 300 ppp. Adobe RGB formato JPG.

Lo dicho, el plazo de presentación finaliza hoy, 31 de octubre, y deberá realizarse por la sede electrónica de la página web andoain.eus o de manera presencial en Ataria. Las personas interesadas pueden consultar las bases a través de la página web del Ayuntamiento.

El resultado del concurso se hará público antes del 15 de noviembre. Las personas premiadas recibirán unos vales de compra valorados en 150 euros, que se podrán gastar en los comercios asociados a Salkin. Los premios se limitarán a uno por persona.