Último día para opinar sobre el trazado de conexión entre la N-1 y la A-15

El proceso que el Ayuntamiento de Andoain puso en marcha para dar a conocer entre la ciudadanía las dos alternativas de mejora de la ... conexión entre la N-1 y la A-15 llega a su fin. Hoy se cierra el plazo para que los andoaindarras, empadronados y mayores de 16 años, puedan dar su opinión al respecto. Los que todavía no lo hayan hecho, podrán hacerlo en Ataria, de 11.00 a 14.00 horas, y en Bastero de 18.00 a 20.00 horas. También se podrá tramitar online, a través de la web municipal (www.andoain.eus).

Asimismo, la exposición que ha estado en la entrada de Bastero Kulturgunea también finaliza hoy. Los vecinos tienen la última oportunidad para ver y leer los 12 paneles informativos allí ubicados. «Los paneles presentan de forma gráfica y comprensible las trayectorias de ambas alternativas y sus principales características», destacaron los responsables.

El objetivo de todo este proceso de socialización, según han destacado desde el equipo de gobierno en reiteradas ocasiones, es que «los ciudadanos accedan a la máxima información posible para formar sus propios criterios antes de dar su opinión». Porque para el Ayuntamiento, «la opinión de los andoaindarras es imprescindible para tomar la decisión de forma abierta y consensuada».

Última conferencia

La de esta tarde, a las 18.30 horas en Bastero, será la cuarta y última conferencia organizada por el Ayuntamiento. En este caso, Ander Gortazar, arquitecto, urbanista, experto en Ordenación del Territorio, Movilidad y Sistemas de Información Geográfica, tratará las diferentes opciones del desarrollo urbanístico de Andoain.

La pasada jornada, Jaime Vergel y David Hoyos estuvieron en el mismo escenario analizando el retorno económico de las distintas alternativas. En esta comparecencia conjunta dieron algunos datos que calaron entre los asistentes, como que «Andoain septuplica la media de Gipuzkoa con respecto al tráfico. Se compara el tráfico que pasa por Andoain al que pasa por la M-30 en Madrid o la ronda litoral que atraviesa Barcelona». Por Andoain discurre la carretera E05, que comienza en Greenock en Escocia y finaliza en Algeciras, por lo que en opinión de los expertos, «es incomprensible que una carretera de este tamaño no esté resuelta». Tras otras explicaciones, Vergel y Hoyos compararon ambas alternativas. «La variante reduciría considerablemente el ruido mejorando el tráfico urbano. Habría espacios libres para destinarlos al ocio, actividades físicas y nuevas zonas urbanas. Sin embargo, entre ambos proyectos, la construcción requerirá más dinero y más tiempo. El lazo, por otra parte, es más barato y rápido. Pero la cuestión del ruido no se resuelve, la movilidad dentro de la ciudad no mejora y que disminuye la posibilidad de desarrollo urbanístico», aseguró Vergel. Él mismo, en el turno de preguntas que se abrió al final de la conferencia, aseguro que le parecía «incomprensible» el cambio de actitud de la Diputación desde 2011. «Es extraño, porque en el Plan General la propuesta denominada como 'variante' fue prevista por la propia Diputación Foral de Gipuzkoa. No sé por qué ha habido este cambio de criterio. Es incomprensible, porque los beneficios de la variante son evidentes».