Bastero acogerá esta tarde la cuarta y última conferencia organizada por el Ayuntamiento.

Andoain

Último día para opinar sobre el trazado de conexión entre la N-1 y la A-15

Se cierra también la exposición y tendrá lugar la cuarta conferencia en Bastero, a las 18.30 horas, con el arquitecto Ander Gortazar

María Cortés

María Cortés

Andoain

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

El proceso que el Ayuntamiento de Andoain puso en marcha para dar a conocer entre la ciudadanía las dos alternativas de mejora de la ... conexión entre la N-1 y la A-15 llega a su fin. Hoy se cierra el plazo para que los andoaindarras, empadronados y mayores de 16 años, puedan dar su opinión al respecto. Los que todavía no lo hayan hecho, podrán hacerlo en Ataria, de 11.00 a 14.00 horas, y en Bastero de 18.00 a 20.00 horas. También se podrá tramitar online, a través de la web municipal (www.andoain.eus).

