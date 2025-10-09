Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Udalak 130.000 euroko balioa duten 2.600 bonu jarriko ditu salgai udazkenean

M. C.

andoain.

Osteguna, 9 urria 2025, 20:25

Comenta

Andoaingo Udalak, Salkin merkatari eta ostalarien elkartearekin elkarlanean, 2.600 bonu jarriko ditu andoaindarren eskura udazken kanpainan, tokiko merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen sektorean kontsumo kontzientea sustatzeko.

Andoni Alvarez alkateak adierazi duenez, «saltoki txikiek dituzten zailtasunen aurrean, Andoaingo Udalak horrelako egitasmoak aldeko apustua egiten jarraitzen du, tokiko ekonomiari laguntzeko; izan ere, saltoki txikiak funtsezkoak dira gure udalerriaren bizitzarako eta nortasunerako».

Kanpaina honetan, berriz ere, parte hartzen duten establezimendu guztien artean ahalik eta banaketa bidezkoena lortzeko, bonuak koloretakoak izango dira. Bonu bakoitzak 10 euroko 5 txartel izango ditu, eta txartel bakoitza 5 euroko bi zatitan banatuko da. Lau kolore egongo dira: berdea, janari-dendetarako eta ostalaritzarako (okindegiak, harategiak, arrandegiak, fruta-dendak, edari-dendak, gozotegiak, edari-dendak, tabernak, jatetxeak, kafetegiak); laranja, modako saltokietarako (oinetakoak, osagarriak, kirol- dendak, mertzeriak eta bitxi-dendak); urdina, zerbitzuetarako (ile-apaindegiak, farmaziak, optikak, liburu-dendak, etxetresna elektrikoen dendak...); eta horia, bi txartel, komodin gisa, edozein establezimendutan erabiltzeko.

Andoaindarrek formatuaren eta daten berri izan dezaten, Andoaingo etxe guztietako postontzietan triptiko bat banatuko dute egunotan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udalak 130.000 euroko balioa duten 2.600 bonu jarriko ditu salgai udazkenean