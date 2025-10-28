«Trasladaremos a la Diputación que el 93% de los encuestados prefiere la 'Variante'»

María Cortés Andoain. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

En estos últimos meses, el futuro trazado de la N-1 y A-15 ha sido uno de los temas más debatidos en el municipio. Tras el proceso de socialización puesto en marcha por el Ayuntamiento, en el que de los 2.494 andoaindarras que participaron, el 93% se mostró a favor de la alternativa 1, la conocida como 'Variante', mientras que el 4% se decantaba por el 'Lazo', el equipo de gobierno compareció ayer para hacer su valoración al respecto.

El alcalde Andoni Álvarez dejó claro que «como ya dijimos al comienzo de todo este proceso, el Ayuntamiento de Andoain se posicionaría a favor de la alternativa más votada por los andoaindarras, que en este caso ha sido la 'Variante'», añadiendo que «ahora hemos solicitado una reunión con la Diputación Foral de Gipuzkoa con un doble objetivo: trasladarle los datos obtenidos de este proceso de socialización, en el que el 93% de las personas que han participado han elegido la alternativa 1 ('Variante'), frente a la del 'Lazo', y dos, para hablar de los próximos pasos.

En este sentido, desde el equipo de gobierno recuerdan que «desde el inicio de la legislatura, en el marco de este tema, el gobierno municipal ha mantenido varias reuniones con los representantes de la Diputación». A pesar de haber recibido diferentes propuestas de dicha institución, el Ayuntamiento de Andoain realizó una petición solicitándole que esperara a que concluyera el proceso de socialización puesto en marcha tras el verano. «Hace unas semanas, desde la Diputación nos trasladaron su disposición a hablar sobre posibles mejoras en el proyecto 'Lazo'. Nosotros, por nuestra parte, los invitamos a que pudieran explicar a los andoaindarras su proyecto en el marco del proceso de socialización, ya que consideraba que sería interesante e importante que la ciudadanía conociera de primera mano la propuesta de la Diputación», informó ayer Álvarez, al tiempo que aseguraba que «no obtuvimos ninguna respuesta a esa petición».

Álvarez quiso matizar que «aunque desde el inicio dejamos claro que el centro de decisión está en la Diputación, ya que la competencia en carreteras es del departamento de Infraestructuras Viarias, nosotros haríamos nuestra la opinión expresada por los vecinos. Y que así se lo haríamos llegar. Preguntado por los pasos que la Diputación ya está dando con respecto al 'Lazo', el alcalde respondió que «aunque parece que la Diputación ha tomado su decisión, creemos que debe escuchar y tener en cuenta las 2.339 opiniones a favor de la otra alternativa».

Un proceso de varios meses

El equipo de Gobierno municipal recordó que al inicio de la legislatura se constituyó una mesa de solución para este tema, de la que han formado parte todos los partidos políticos con representación, representantes de la Asociación de Vecinos Sorabilla y de la plataforma Errespetatu Andoain.

Los siguientes pasos consistieron en realizar un estudio de las diferentes alternativas posibles. Este trabajo fue realizado por la empresa Sestra y se elaboró y presentó públicamente la comparación de las diferentes alternativas. Tras el verano se ha llevado a cabo un proceso de socialización que ha permitido a la ciudadanía informarse y dar su opinión al respecto.

En cuanto al proceso de socialización que finalizó recientemente, Andoni Álvarez destacó ayer que «nuestro objetivo era que los ciudadanos tuvieran toda la información posible, porque el objetivo último es que los ciudadanos puedan opinar. Para ello, hemos colocado en el casco urbano varios paneles informativos, hemos repartido folletos en los buzones de todas las casas y hemos organizado una exposición en el centro cultural Bastero con imágenes de las diferentes opciones. Complementariamente, hemos traído ponentes expertos en diferentes campos al auditorio del centro cultural Bastero. El objetivo ha sido comparar ambas alternativas desde diferentes ámbitos. La salud, el medio ambiente, el urbanismo... han tenido en cuenta muchos campos».