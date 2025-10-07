Trabajos de mejora en el puente que une Mimendi y el barrio Alejandro Calonge

M. C. andoain. Martes, 7 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Los trabajos de reparación en el puente de la N-1 comenzaron este pasado verano, con intervenciones en la propia estructura. Durante estas próximas semanas continuarán las labores de mejora, que se realizarán en horario nocturno, entre las 22.00 y las 6.00 horas, con diferentes afecciones al tráfico.

«La mejora de esta infraestructura era una necesidad demandada por los vecinos de la zona de Mimendi y del barrio Alejandro Calonge», destacan desde el Ayuntamiento, señalando que los servicios técnicos municipales han trabajado en coordinación con la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la empresa encargada de ejecutar las tareas de reparación.

Vía verde de Trentxiki

Por otro lado, han comenzado los trabajos de reparación en la vía verde de Trentxiki. Esta actuación incluye labores de limpieza y desbroce (acondicionamiento de la zona), reparación del mobiliario urbano (bancos, etc.), la creación de una nueva zona de calistenia y la instalación de una nueva fuente.

«Debido a estos trabajos, se prevé que el paseo permanezca cerrado en momentos puntuales durante aproximadamente dos meses para poder garantizar la seguridad de todos», matizan los responsables.

El Ayuntamiento de Andoain agradece de antemano la comprensión de los andoaindarras y solicita que se respeten las vallas y señalización colocadas por el personal de obra mientras se estén realizando estas labores de mejora.