Andoain

Este miércoles se darán a conocer los ganadores de los Premios Rikardo Arregi

El Diario Vasco

Andoain.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49

El periodismo será protagonista esta tarde en Bastero kulturgunea, en la edición número 37 de los Premios Rikardo Arregi. A las 19.00 horas ... arrancará la gala en la que se darán a conocer y se entregarán los galardones de Periodismo ('Datuetatik tiraka', 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian', 'Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea', documental y crónicas realizadas por Nagore Arin) y Comunicación (Zurrunbilo, Ulua, Erdalduntze makina y el portal digital on.eus).

