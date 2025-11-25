Este miércoles se darán a conocer los ganadores de los Premios Rikardo Arregi

El periodismo será protagonista esta tarde en Bastero kulturgunea, en la edición número 37 de los Premios Rikardo Arregi. A las 19.00 horas ... arrancará la gala en la que se darán a conocer y se entregarán los galardones de Periodismo ('Datuetatik tiraka', 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian', 'Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea', documental y crónicas realizadas por Nagore Arin) y Comunicación (Zurrunbilo, Ulua, Erdalduntze makina y el portal digital on.eus).

Esta edición hará un guiño especial al poeta Gabriel Aresti, ya que se cumplen 100 años de su nacimiento. Además de la presencia de finalistas y ganadores, los asistentes al acto disfrutarán de música y de audiovisuales.

Además de los citados dos premios, en la ceremonia se concederá una mención honorífica al agrónomo y paisajista usurbildarra Jakoba Errekondo Saltsamendi.