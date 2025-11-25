Este miércoles se darán a conocer los ganadores de los Premios Rikardo Arregi

AndoainEste miércoles se darán a conocer los ganadores de los Premios Rikardo Arregi
El Diario Vasco
Andoain.
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49
El periodismo será protagonista esta tarde en Bastero kulturgunea, en la edición número 37 de los Premios Rikardo Arregi. A las 19.00 horas ... arrancará la gala en la que se darán a conocer y se entregarán los galardones de Periodismo ('Datuetatik tiraka', 'Mendez mende dabilen lanbidea garai berrietara egokitu nahian', 'Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea', documental y crónicas realizadas por Nagore Arin) y Comunicación (Zurrunbilo, Ulua, Erdalduntze makina y el portal digital on.eus).
Esta edición hará un guiño especial al poeta Gabriel Aresti, ya que se cumplen 100 años de su nacimiento. Además de la presencia de finalistas y ganadores, los asistentes al acto disfrutarán de música y de audiovisuales.
Además de los citados dos premios, en la ceremonia se concederá una mención honorífica al agrónomo y paisajista usurbildarra Jakoba Errekondo Saltsamendi.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión