Taller de chapas y concentración en el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En el municipio se celebrará hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Andoain, en colaboración con diversos colectivos locales, preparó un programa de iniciativas con motivo del 25N, que se ha centrado en la sensibilización y reivindicación contra la violencia machista hacia las mujeres.

Hoy se vive la jornada central y habrá taller de chapas en la Ludoteca, a las cinco de la tarde. Y por la tarde, a las 19.00 horas, el Ayuntamiento se sumará a la iniciativa organizada por el Movimiento Feminista de Andoain, en Goikoplaza. Los actos finalizarán este viernes, 28 de noviembre, con la representación teatral 'Amak' de Txalo Produkzioak, que se podrá disfrutar en Bastero, a las 19.30 horas.

El objetivo del Consistorio y demás agentes locales es «denunciar, una vez más, la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el día a día y en todos los ámbitos de la vida. En la medida en que el problema sea estructural, la solución también debe ser integral. Por ello, es imprescindible seguir desarrollando y consolidando las políticas de igualdad, para atajar el problema de raíz. En este sentido, el Ayuntamiento de Andoain continuará con su reivindicación a favor de estas medidas. Sin embargo, consciente de que eso no es suficiente: aunque las políticas públicas pueden poner la base, es necesaria una respuesta contundente de la sociedad».