Burdina Taldea celebró un año más su tradicional encendido del calero de Ortzaika, en el que recordaron a 'Txeli'. BURDINA

Andoain

Sentido recuerdo de Burdina a José Luis Gracia 'Txeli' en el encendido del calero de Ortzaika

Miembros de la asociación, familiares, amigos y representantes municipales acudieron al acto celebrado en Goiburu

María Cortés

María Cortés

Anzotian

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

Comenta

Un año más, y ya van 24, Burdina Taldea celebró el pasado fin de semana el encendido del calero Ortzaika, un acto que se ... ha convertido en una tradición dentro de la trayectoria de este colectivo. En esta ocasión, el evento fue especial, ya que recordaron a José Luis Gracia 'Txeli', miembro del grupo fallecido a comienzos de este mes de octubre. Además de sus compañeros de Burdina, estuvieron presentes varios familiares de 'Txeli': su hija Ianire, su yerno Aitor Tolosa, su nieto Aitor Gracia y su sobrino Oskar Gracia.

