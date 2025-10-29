Sentido recuerdo de Burdina a José Luis Gracia 'Txeli' en el encendido del calero de Ortzaika

Un año más, y ya van 24, Burdina Taldea celebró el pasado fin de semana el encendido del calero Ortzaika, un acto que se ... ha convertido en una tradición dentro de la trayectoria de este colectivo. En esta ocasión, el evento fue especial, ya que recordaron a José Luis Gracia 'Txeli', miembro del grupo fallecido a comienzos de este mes de octubre. Además de sus compañeros de Burdina, estuvieron presentes varios familiares de 'Txeli': su hija Ianire, su yerno Aitor Tolosa, su nieto Aitor Gracia y su sobrino Oskar Gracia.

Al inicio del acto, Joxe Ramon Berrondo tomó la palabra en nombre del grupo Burdina y recordó a los miembros fallecidos a lo largo de todos estos años: además de José Luis Gracia, mencionó a Joxe Paulo Usandizaga, Benigno Gonçalves, Regino Otegi, Manu Izagirre y Mikel Iradi.

«El encendido de este horno de Ortzaika suele ser un momento entrañable con el que cerramos el año. En los últimos tiempos se nos han ido algunos amigos. Cada uno de ellos nos dejó su personalidad y su recuerdo permanecerá con nosotros. El último en marcharse ha sido 'Txeli', del que destacamos su humanidad y sonrisa», aseguró Berrondo, al tiempo que se dirigió a los familiares para decirles que «'Txeli' ha dejado un gran vacío, pero con la intención de aliviar un poco el dolor que sentimos, queremos reconocer su figura dedicándole este sencillo acto».

Entre los diversos representantes municipales presentes en el acto, el alcalde Andoni Álvarez intervino para recordar cómo, en los primeros años de Burdina, muchos vecinos trabajaron mano a mano con 'Txeli' a favor del patrimonio histórico de Andoain. Tras sus palabras, colocó a Ianire, la hija de José Luis Gracia, el pañuelo especial de Burdina. Ella agradeció a todos los presentes su asistencia.

Miembros de distintas asociaciones del municipio, junto a dantzaris, bertsolaris y músicos, contribuyeron a completar este acto en Ortzaika. Participaron los txalapartaris Juan Godoy y Ekaitz Ollo Maizorri, las dantzaris Irune Bueno y Leire Iturralde bailaron el aurresku de honor junto al txistulari Joxema Setien. Tampoco faltaron los bertsos de Ion Beloki.