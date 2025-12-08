Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria de balonmano.

Andoain

El sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria no pudo imponerse en Allurralde al Petronor Muskiz eskubaloia

María Cortés

andoain.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:15

Único encuentro este pasado fin de semana dentro de los equipos de balonmano del Leizaran. El sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria, que venía de perder ante Urdaneta la jornada anterior, recibió la visita en Allurralde este pasado sábado del Petronor Muskiz Eskubaloia. En esta ocasión tampoco hubo suerte y los vizcaínos se impusieron por un 33-38.

No está siendo una temporada sencilla para los andoaindarras, ya que todavía no han podido sumar ningún punto en la clasificación en estas diez jornadas ligueras dentro de este Campeonato de Euskadi sénior masculino.

Lo dicho, el resto de equipos del club de balonmano de Andoain no han tenido partido este pasado fin de semana, aunque en su última jornada estos fueron los resultados: Leizaran Lanbroa Taberna 22-23 Irauli Bosteko; Donibane Eskubaloia Mitxintxola 31-18 Leizaran Eskubaloia; Leizaran BrikoGoros 30-30 Hernani KEM ONE E.T.; Tolosa C.F. Eskubaloia 30-13 Leizaran Javier Zeramikak; Urola E.K. Goierri Bus 20-31 Leizaran La Salle Berrozpe; Kirkil OET 38-32 Leizaran Horia: Tolosa C.F. Eskubaloia 28-23 Leizaran Camacho Construcción; Leizaran Txuria 37-33 Leizaran Horia; Urnieta Sardón Comunidades y Servicios 14-26 Leizaran McDonalds; Leizaran Urkabe 12-16 Saieko La Chimenea Decoración; Arrasate E.B. 11-39 Leizaran Oianume; Goiherri Jatetxea Legazpi 28-14 Leizaran Horia; Leizaran Gorria 11-18 Pulpo EK B; Leizaran Txuria 9-19 Pulpo EK A.

