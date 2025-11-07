Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El infantil masculino Leizaran Oianume ganó la jornada pasada al Egia por un 32-20.

Andoain

El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi

Las chicas de balonmano jugarán a domicilio en el polideportivo Zubikoa, a partir de las seis de la tarde

María Cortés

María Cortés

Andoain

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Nueva jornada de liga de los equipos locales de balonmano. El sénior femenino Leizaran Lanbroa Taberna jugará este sábado, a las seis, ante el ... Construcciones Ugarte Aloña Mendi K.E., en Zubikoa. Entre los chicos, el Leizaran Ernio Inmobiliaria se mide también a domicilio, en Arutzbatalde, hoy a las 15.30 horas, contra el Txikipolit Zarautz ZKE. En casa, en el Allurralde, lo hará el Leizaran Eskubaloia, hoy a las 12.15 horas, ante Karibe Zaharra Legazpi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi

El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi