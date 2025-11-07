El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi

Nueva jornada de liga de los equipos locales de balonmano. El sénior femenino Leizaran Lanbroa Taberna jugará este sábado, a las seis, ante el ... Construcciones Ugarte Aloña Mendi K.E., en Zubikoa. Entre los chicos, el Leizaran Ernio Inmobiliaria se mide también a domicilio, en Arutzbatalde, hoy a las 15.30 horas, contra el Txikipolit Zarautz ZKE. En casa, en el Allurralde, lo hará el Leizaran Eskubaloia, hoy a las 12.15 horas, ante Karibe Zaharra Legazpi.

En cuanto a los equipos juveniles, el Leizaran BrikoGoros femenino se mide al Usurbil, este sábado a las 19.30 horas, en Oiardo. El equipo masculino Leizaran Javier Zeramikak jugará contra Balonmano Barakald, hoy a las 12.30 horas, en Lasesarre.

En categoría cadete, las chicas del Leizaran La Salle Berrozpe se miden al Zuritex La Salle Legazpi, este domingo a las 10.45 horas, en Allurralde. El masculino Leizaran Camacho Construcción visita al Balonmano Barakaldo, hoy a las 10.30 horas, en Lasesarre. Mientras que el Leizaran Txuria recibe en casa al Ordizia Eskubaloia, esta tarde, a las cuatro. El Leizaran Horia, por su parte, jugará mañana, a las 10.15 horas, ante el Saieko Oxkarbi .

Últimos resultados

En el caso de los resultados obtenidos para jornada pasada, el sénior Leizaran Ernio Inmobiliaria sí compitió, pero perdió 30-37 ante Indupime Basauri.

En cuanto al resto de encuentros, el juvenil femenino Leizaran Bricogoros ganó 29-33 ante Leizea Taberna OET. En el caos de los chicos, el Leizaran Javier Zeramikak perdió 21-31 contra Inmo Zumaia Pulpo EK.

En cadetes, las chicas del Leizaran La Salle Berrozpe se impusieron 21-28 al Saieko Carriquiri Servicios Inmobiliarios, así como el Leizaran Horia también logró ganar, por 40-14, al Ordizia Oiangu. El cadete masculino Leizaran Camacho Construcción no pudo imponerse al Taosa Pulpo EK de Zumaia y perdió 23-41.

Cara y cruz en los resultados infantiles. El femenino Leizaran McDonalds cayó 17-39 ante Mail Boxes Zarautz Group ZKE, mientras que el Leizaran Urkabe ganó al Arrasate, 17-13. El Leizaran Oianume masculino logró ganar al Egia 32-20, mientras que el Leizaran Hori no pudo ante Saieko Elizalde Jatetxea, perdiendo 29-19. Los equipos alevines ganaron sus partidos. el femenino Leizaran Gorria lo hizo 16-12 ante Urola Rural Kutxa y el Leizaran Txuria se impuso 62-39 al Orio Eragin.