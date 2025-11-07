El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi

AndoainEl sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se mide este sábado al Aloña Mendi
Las chicas de balonmano jugarán a domicilio en el polideportivo Zubikoa, a partir de las seis de la tarde
Andoain
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13
Nueva jornada de liga de los equipos locales de balonmano. El sénior femenino Leizaran Lanbroa Taberna jugará este sábado, a las seis, ante el ... Construcciones Ugarte Aloña Mendi K.E., en Zubikoa. Entre los chicos, el Leizaran Ernio Inmobiliaria se mide también a domicilio, en Arutzbatalde, hoy a las 15.30 horas, contra el Txikipolit Zarautz ZKE. En casa, en el Allurralde, lo hará el Leizaran Eskubaloia, hoy a las 12.15 horas, ante Karibe Zaharra Legazpi.
En cuanto a los equipos juveniles, el Leizaran BrikoGoros femenino se mide al Usurbil, este sábado a las 19.30 horas, en Oiardo. El equipo masculino Leizaran Javier Zeramikak jugará contra Balonmano Barakald, hoy a las 12.30 horas, en Lasesarre.
En categoría cadete, las chicas del Leizaran La Salle Berrozpe se miden al Zuritex La Salle Legazpi, este domingo a las 10.45 horas, en Allurralde. El masculino Leizaran Camacho Construcción visita al Balonmano Barakaldo, hoy a las 10.30 horas, en Lasesarre. Mientras que el Leizaran Txuria recibe en casa al Ordizia Eskubaloia, esta tarde, a las cuatro. El Leizaran Horia, por su parte, jugará mañana, a las 10.15 horas, ante el Saieko Oxkarbi .
Últimos resultados
En el caso de los resultados obtenidos para jornada pasada, el sénior Leizaran Ernio Inmobiliaria sí compitió, pero perdió 30-37 ante Indupime Basauri.
En cuanto al resto de encuentros, el juvenil femenino Leizaran Bricogoros ganó 29-33 ante Leizea Taberna OET. En el caos de los chicos, el Leizaran Javier Zeramikak perdió 21-31 contra Inmo Zumaia Pulpo EK.
En cadetes, las chicas del Leizaran La Salle Berrozpe se impusieron 21-28 al Saieko Carriquiri Servicios Inmobiliarios, así como el Leizaran Horia también logró ganar, por 40-14, al Ordizia Oiangu. El cadete masculino Leizaran Camacho Construcción no pudo imponerse al Taosa Pulpo EK de Zumaia y perdió 23-41.
Cara y cruz en los resultados infantiles. El femenino Leizaran McDonalds cayó 17-39 ante Mail Boxes Zarautz Group ZKE, mientras que el Leizaran Urkabe ganó al Arrasate, 17-13. El Leizaran Oianume masculino logró ganar al Egia 32-20, mientras que el Leizaran Hori no pudo ante Saieko Elizalde Jatetxea, perdiendo 29-19. Los equipos alevines ganaron sus partidos. el femenino Leizaran Gorria lo hizo 16-12 ante Urola Rural Kutxa y el Leizaran Txuria se impuso 62-39 al Orio Eragin.
