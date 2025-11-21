El sénior femenino de balonmano Leizaran Lanbroa taberna recibe la visita esta tarde del Berango

El Diario Vasco ANDOAIN. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Nueva jornada liguera para los equipos de balonmano del Leizaran. En esta jornada de sábado, los tres conjuntos sénior disputarán sus partidos. El Senior femenino Leizaran Lanbroa taberna se medirá al Berango Urduliz, a domicilio, esta tarde a las seis. El sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria recibe la visita, a las 18.30 horas, del Saieko, en Allurralde. El sénior Leizaran Eskubalois juega en el Artaleku de Irun, hoy a las 19.15 horas, ante Txingudi Goser.

El juvenil femenino Leizaran BrikoGoros visitará Labegaraietako mañana para jugar ante Goizper Bergara, a las 13.30 horas.

El cadete femenino Leizaran La Salle Berrozpe se mide en casa al Orio, hoy a las 16.30 horas. Y el Leizaran Horia lo hará mañana, en Allurralde también, ante el Arrasate, a las 12.00 horas. En cuanto a los chicos cadetes, el Leizaran Horia recibe en Allurralde al Ordizia, hoy a las 15.00 horas. El Leizaran Txuria jugará, en el Ispilla de Zumarraga, ante el Urola, mañana a las 09.30 horas.

Finalmente, en infantiles, las chicas del Leizaran MacDonalds reciben mañana al Egia, para jugar a las 09.30 horas. Los chicos del infantil Leizaran Oianume lo harán después, a las 10.45 horas, ante Ereintza Beissier. Y el Leizaran Horia se medirá en el Lubaki de Zumaia, al Pulpo, mañana a las 11.15 horas.

Últimos resultados

En lo que respecta a la jornada pasada, estos fueron los resultados: Leizaran Lanbroa Taberna 24-26 Zarautz; Erromoko Eskubaloia CB Romo 36-31 Leizaran Ernio Inmobiliaria; Leizaran Eskubaloia 22-22 Sugaar OET; Leizaran BrikoGoros 25-21 Arrasate; Leizaran Javier Zeramikak 21-47 Bidasoa Irun; Eibar Eskubaloia 22-34 Leizaran La Salle Berrozpe; Leizaran Horia 30-49 Usurbil K.E; Leizaran Camacho Construcción 22 - 44 Bidasoa Irun; Elgoibar 32-26 Leizaran Horia; Leizaran Txuria 51-43 Saieko Oxkarbi.