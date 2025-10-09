El PSE-EE presenta 17 propuestas a las Ordenanzas Fiscales para 2026

María Cortés andoain. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El PSE-EE de Andoain ha presentado un total de 17 propuestas de modificación a las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2026, elaboradas con criterios de justicia social y sostenibilidad y con los objetivos de fomentar el acceso a la vivienda asequible y movilizar la vivienda vacía para destinarla al alquiler social, acompañar a los andoaindarras en la transición energética de sus viviendas, promover la progresividad en las bonificaciones, seguir apoyando a las familias numerosas y seguir promocionando el acceso a las actividades culturales, especialmente entre la juventud.

En el apartado de vivienda y lucha contra la especulación, los socialistas subrayan que su objetivo es claro y ambicioso: dar respuesta al principal problema que afrontan la juventud y las familias de Andoain, el acceso a una vivienda digna y asequible. «Las medidas que proponemos ya están implantadas en numerosos municipios guipuzcoanos, demostrando que son eficaces y viables. La mayoría las presentamos también en 2024, pero, a diferencia de lo ocurrido en otros municipios, aquí fueron rechazadas por el resto de grupos, lo que ha supuesto, a nuestro parecer, una pérdida de oportunidades para muchos vecinos», ha señalado el portavoz socialista, Aritz Alkain, añadiendo que «esto ha sido por la falta de voluntad de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, porque han dejado pasar la ocasión de declarar Andoain zona tensionada, lo que nos deja fuera de muchas herramientas, como son los topes al alquiler, que hoy podrían estar aliviando la situación de muchas familias».

En cuanto a las energías renovables y sostenibilidad, el PSE-EE sugiere un conjunto de medidas de bonificaciones orientadas a fomentar la eficiencia energética y las energías limpias y acompañar a los vecinos que apuesten por ellas. Asimismo, en su firme apuesta por apoyar a las familias numerosas, el grupo socialista plantea una reforma progresiva de las bonificaciones en el IBI y en el Impuesto de Vehículos, introduciendo criterios de renta y número de hijos. «Con esta medida buscamos dar pasos para reducir la desigualdad y avanzar hacia una distribución más justa de la carga fiscal entre los vecinos. Queremos un sistema de impuestos y bonificaciones más equitativo y proporcional a la capacidad económica de cada familia, que además reconozca y apoye la diversidad de modelos familiares existentes», destacó Alkain.

Como novedad, y recogiendo la propuesta trasladada por la ciudadanía a través de Hirukide, «sugerimos ampliar de 30 m3 a 90 m3 el primer tramo de consumo de agua en las viviendas habituales de las familias numerosas, para aliviar su factura y adaptar la tarifa a su realidad familiar».

Cultura y juventud

El PSE-EE también ha presentado medidas para seguir fomentando la cultura y promocionar el acceso de la juventud a la programación de Bastero kulturgunea, proponiendo: congelar los precios de las entradas a espectáculos culturales evitando la subida del 2,8% propuesta por EH Bildu; ampliar la edad de la 'Gazte ordua' hasta los 35 años, para que más jóvenes puedan disfrutar de los espectáculos culturales a precios reducidos y fomentar la cultura local.

El PSE-EE ha recordado que estas 17 propuestas reflejan su firme compromiso con los andoaindarras. «No se trata únicamente de recaudar ni de bonificar, sino de orientar la política fiscal hacia un modelo progresivo, solidario, ecológico y centrado en el bienestar de la ciudadanía. Desde el PSE-EE confiamos en que, esta vez, EH Bildu esté a la altura y respalde estas medidas progresistas elaboradas con rigor, responsabilidad y pensadas para afrontar los retos que tiene Andoain», concluyó Alkain.