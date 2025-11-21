El proyecto Poztailu vuelve este sábado a Plaza Morea
Andoain
Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:57
dv
andoain. El alumnado de los ciclos de Diseño en fabricación mecánica y Soldadura y calderería de La Salle Berrozpe de Andoain vuelve hoy con ... el proyecto solidario Poztailu. El grupo instalará un punto solidario en Plaza Morea, 10.00 a 13.00 horas, donde informarán de la iniciativa y ofrecerán productos, así como, llaveros, pulseras… a cambio de donaciones económicas.
Taller de música
Por otro lado, La Salle Berrozpe organiza para el lunes y el viernes, 24 y 28 de noviembre, talleres de música gratuitos para las familias de los niños nacidos en 2023 y 2024.
Basada en el juego, el ritmo y la experimentación sonora, la música promueve la psicomotricidad, la comunicación y la expresión emocional a las primeras edades. La cita para los nacidos en 2024 será el lunes, a las 17.00 horas.
