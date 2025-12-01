Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Proyección hoy del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' en Bastero

andoain.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:31

Manuel Larramendi Kultur Bazkuna ha organizado para hoy en Bastero, a las 19.00 de la tarde, la proyección del documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', una obra que pretende dar a conocer la figura y el legado artístico de Lurdes Iriondo, una de las mujeres más influyentes en la historia reciente de la cultura vasca. Es un trabajo que combina material de archivo, entrevistas y testimonios personales para trazar un retrato íntimo y profundo de la artista.

El documental, creado por la directora Inge Mendioroz y la guionista Idoia Garzes, invita a descubrir la trayectoria de una artista pionera que supo combinar emoción, identidad y compromiso social. A través de imágenes inéditas y testimonios cercanos, 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' ofrece una mirada honesta y actual sobre una figura imprescindible en la historia reciente de la cultura vasca. «Nos dimos cuenta que todo lo que se había contado de Lurdes respondía a clichés de la época franquista:chica joven, cándida y vinculada como cantante a Ez dok Amairu. Pero era mucho más. Estuvo vinculada a la música, pero también a otros campos culturales en lo que aportó muchísimo, como el teatro o la literatura», destacó recientemente la propia directora del documental Inge Mendioroz.

