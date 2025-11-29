El programa Familia Laguna vuelve con fuerza un año más a la localidad

Un año más, el programa Familia Laguna de Andoain estará presente este curso en el municipio. Con un encuentro inicial que tuvo lugar recientemente ... en La Salle Berrozpe dieron el pistoletazo de salida a esta iniciativa que cumplirá su octava edición. En el acto estuvieron presentes dos concejales del Ayuntamiento, Haizea Barandiaran y Xabi Fondon, representantes directivos de las escuelas de Infantil y Primaria y, como no, las familias que participarán este año en el programa. En esta ocasión, 32 familias voluntarias han comenzado ya el programa y a lo largo del curso, «irán uniéndose más para crear estas relaciones interculturales», destacan los responsables de la iniciativa.

El programa diseñado con el objetivo de fomentar y fortalecer la convivencia intercultural dio comienzo con la presentación de las parejas y actividades previstas para el nuevo curso. Fue una primera toma de contacto para que las familias pudieran conocerse y así pudieron hacerlo disfrutando de una merienda.

«Estas relaciones pretenden, por un lado, realizar una buena acogida a las familias recién llegadas a la escuela y al municipio de Andoain. Pero también, ofrecer a través de las familias voluntarias locales un acompañamiento para que el periodo de adaptación sea más fácil, y acercar a las familias recién llegadas al euskera y a la cultura euskalduna, para que se sientan parte de la escuela y del municipio», explicaron los responsables. En definitiva, «el programa Familia Laguna busca crear modelos de relación y de convivencia que rompan con estereotipos y prejuicios y que enseñen a los hijos e hijas que, con las relaciones interculturales, ganamos todos y todas», concluyeron.