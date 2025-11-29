Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Encuentro inicial, con representantes municipales, responsables de los centros y las familias participantes, del programa Familia Laguna.

Andoain

El programa Familia Laguna vuelve con fuerza un año más a la localidad

Se ha llevado a cabo una presentación en la que las familias pudieron conocerse y se informó sobre las actividades previstas para el curso

María Cortés

María Cortés

Andoain

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Un año más, el programa Familia Laguna de Andoain estará presente este curso en el municipio. Con un encuentro inicial que tuvo lugar recientemente ... en La Salle Berrozpe dieron el pistoletazo de salida a esta iniciativa que cumplirá su octava edición. En el acto estuvieron presentes dos concejales del Ayuntamiento, Haizea Barandiaran y Xabi Fondon, representantes directivos de las escuelas de Infantil y Primaria y, como no, las familias que participarán este año en el programa. En esta ocasión, 32 familias voluntarias han comenzado ya el programa y a lo largo del curso, «irán uniéndose más para crear estas relaciones interculturales», destacan los responsables de la iniciativa.

