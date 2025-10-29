El Pleno de octubre que se realizará esta tarde tratará tres mociones

El Diario Vasco andoain. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Sesión ordinaria del Pleno, esta tarde, a partir de las 19.00 horas. Dentro del orden del día previsto, se tratará el pliego de condiciones para la contratación de una operación de financiación a largo plazo, así como la aprobación, si procede, del pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación por concurso del contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Además, se pondrá encima de la mesa la propuesta de aprobación, con carácter inicial, del reglamento de organización y funcionamiento de la escuela municipal de música de Andoain y la propuesta de actualización del protocolo de coordinación de la actividad interinstitucional de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Las tarifas del servicio de auto-taxi urbano del próximo año será otro de los puntos del Pleno.

Mociones

En esta sesión del mes de octubre se presentan tres mociones. Una del grupo municipal EAJ-PNV en relación a la central de Bertxin, otra de la plataforma Errespetatu Andoain y la tercera del grupo municipal PSE-EE relativa a la comunidad energética.

La sesión finalizará con el apartado de ruegos, preguntas y propuestas.