La Feria de cuidados se celebrará mañana en Plaza Morea, a partir de las 10.30 horas.

Andoain

Plaza Morea acogerá este sábado la Feria de Cuidados de Andoain

El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad al trabajo realizado hasta ahora, pero también ser un espacio para abrir nuevos caminos

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:35

Este sábado, 8 de noviembre, tendrá lugar en Andoain la Feria de cuidados bajo el lema 'Elkarren ondoan, zaintzen duen herria saretzen'. El objetivo ... de la iniciativa es dar visibilidad al trabajo realizado hasta ahora en la localidad, pero también ser un espacio para abrir nuevos caminos de cara al futuro. A lo largo de la mañana habrá ocasión de conocer experiencias de otros territorios y fomentar la reflexión colectiva entre las y los andoaindarras.

