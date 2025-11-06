Plaza Morea acogerá este sábado la Feria de Cuidados de Andoain

Este sábado, 8 de noviembre, tendrá lugar en Andoain la Feria de cuidados bajo el lema 'Elkarren ondoan, zaintzen duen herria saretzen'. El objetivo ... de la iniciativa es dar visibilidad al trabajo realizado hasta ahora en la localidad, pero también ser un espacio para abrir nuevos caminos de cara al futuro. A lo largo de la mañana habrá ocasión de conocer experiencias de otros territorios y fomentar la reflexión colectiva entre las y los andoaindarras.

El Ayuntamiento de Andoain lleva tiempo trabajando en profundidad en torno a la estrategia de los cuidados. «A partir de un diagnóstico, ha desarrollado el Plan de Acción de los Cuidados, con un objetivo principal: construir un pueblo cuidador y un pueblo más habitable que se base en la reciprocidad», destacan los responsables, añadiendo que «en los últimos años, el eje ha sido la reflexión en torno a la organización de los trabajos de los cuidados, proceso en el que han participado representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento, trabajadores del ámbito de los cuidados, numerosas asociaciones y personas, analizando la situación actual y marcando conjuntamente el rumbo hacia el futuro».

Como destacan, los cuidados sustentan las vidas de las personas y proporcionan bienestar; son la base de la existencia ciudadana y la única forma de combatir la vulnerabilidad. «Al mismo tiempo, los cuidados construyen relaciones y comunidad, consolidando la base de nuestra sociedad», matizan.

Sin embargo, «los cuidados no pueden romantizarse, ya que aunque en ocasiones pueden asociarse a la libertad y a la transformación, en otras, a la opresión y a la discriminación. Cuando no se garantizan condiciones justas y el respeto a los derechos, se convierten en un foco de conflicto, por lo que la democratización de las tareas de cuidado pasa por la aparición de abusos y desequilibrios».

Programación para hoy

En cuanto al programa, mañana a las 10.30 horas, se realizará la bienvenida y presentación en la Plaza Morea Andreurdinarena. A partir de ahí, hasta las 13.00 horas, se podrá disfrutar de la exposición 'Mapa de cuidados activos de Andoain', así como de las variadas intervenciones previstas para una reflexión colectiva sobre este tema. Estas serán las ponencias: 'Hacia un modelo de atención centrado en la persona' con la participación de miembros de Fundación Matia; 'Cuidémonos mutuamente. Claves para la red de cuidados públicos comunitarios', proyecto Auzosare de la cooperativa Zabalduz; 'Alojamientos cooperativos y colectivos' con miembros de Etxekide; 'Dignifiquemos los cuidados en casa' de la cooperativa Maitelan. Habrá almuerzo y sobre las 13.00 horas, lectura y clausura del manifiesto consensuado por los agentes locales.

El Ayuntamiento invita a los vecinos «a participar y a aportar en el camino de construir unidos un Andoain como pueblo cuidador y más habitable».