Pintado de mural y taller de chapas con motivo de la celebración del 25-N

María Cortés Andoain. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andoain, en colaboración con diversos colectivos del municipio, ha puesto en marcha un amplio programa de iniciativas con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista hacia las Mujeres, centrado en la sensibilización y la reivindicación .

La programación arrancó hace unos días con la proyección y posterior coloquio en Bastero de la serie 'Querer'. En la jornada de hoy habrá pintado de mural, en la Ludoteca, a partir de las 16.00 horas, así como pintado de mural y taller de chapas en el Gazte Lokala, a partir de las 17.30 horas.

El acto central, como todos los años, será el martes, 25 de noviembre, donde además de los actos organizados por el Movimiento Feminista de Andoain, habrá también taller de chapas en la Ludoteca, a las 17.00 horas. Para finalizar los actos, el día 28 llegará a Bastero la obra teatral 'Amak' de Txalo Produkzioak, a las 19.30 horas.

Un año más, el objetivo de esta programación es «denunciar la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el día a día y en todos los ámbitos de la vida. En la medida en que el problema sea estructural, la solución también debe ser integral. Por ello, es imprescindible seguir desarrollando y consolidando las políticas de igualdad, para atajar el problema de raíz». En este sentido, desde el Ayuntamiento destacan que continuarán con su reivindicación a favor de estas medidas. «Sin embargo, somos conscientes de que eso no es suficiente y aunque las políticas públicas pueden poner la base, es necesaria una respuesta contundente de la sociedad, ya que sin su apoyo, estas políticas no llegan lejos». Por lo tanto, se hace un llamamiento a los vecinos a participar en el programa organizado, tomando conciencia y respondiendo con acciones a favor de la igualdad y contra la violencia.