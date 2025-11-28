Partido esta tarde en Allurralde de las sénior Leizaran Lanbroa taberna

M. C. andoain. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Fin de semana de competición para los equipos de balonmano del Leizaran. En la jornada del sábado, los tres conjuntos sénior disputarán sus partidos. El sénior femenino Leizaran Lanbroa taberna se medirá al Irauli Bosteko, ante la afición local en Allurralde, a las 16.30 horas. El sénior masculino Leizaran Ernio Inmobiliaria se desplaza hoy a las 18.00 horas, para jugar en Loiu ante Urdaneta. El sénior Leizaran Eskubalois juega mañana, a las 11.15 horas, ante el Donibane en Pasaiako.

El juvenil femenino Leizaran BrikoGoros recibe la visita, hoy a las 15.00 horas, del Hernani en Allurralde. Y el equipo masculino Leizaran Javier Zeramikak lo hará mañana a las 12.00 horas, en Usabal ante el Tolosa.

El cadete femenino Leizaran La Salle Berrozpe jugará hoy, a las 11.45, ante el Urola en Ispilla. El Leizaran Horia lo hará a las 11.00 horas hoy, en el Majori ante el Kirkil de Ordizia. En cuanto al equipo masculino de cadetes, el LeizaranCamano Construcciones buscará ganar al Tolosa, en Usabal, mañana a las diez. Derbi local entre el Leizaran Horia y Txuria, hoy a las 10.45 horas, en casa.

Últimos resultados

En lo que respecta a la jornada pasada, estos fueron los resultados: Berango Urduliz Eskubaloia 36-16 Leizaran Lanbroa Taberna; Leizaran Ernio Inmobiliaria 23-38 Saieko Grupo Seyprel; Txingudi Goser 21-20 Leizaran Eskubaloia; Goizper Bergara K.E. 27-25 Leizaran BrikoGoros; Leizaran La Salle Berrozpe 28-21 Kalefit Orio Eragin; Leizaran Horia 34-33 Arrasate E.B.; Leizaran Horia 38-20 Ordizia Eskubaloia; Urola E.K. Klinika Alai 28-33 Leizaran Txuria; Leizaran McDonalds 29-10 Egia Eskubaloia; Leizaran Oianume 41-11 Ereintza Beissier; Hamarratz Pulpo EK 38- 8 Leizaran Horia.