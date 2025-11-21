Partido de las chicas del Regional del Euskalduna, esta tarde en Ubitarte

El Diario Vasco Andoain. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Ubitarte acogerá varios partidos, entre ellos, el del Regional femenino que se mide hoy, a las 15.00 horas, al Usurbil. Por la mañana, el Cadete B se enfrentará, a las 12.45 horas, al Ostadar. Y el F-11, a las 10.45 horas, jugará en el Karla Lekuona ante Oiartzun.

En cuanto a los chicos, mañana el conjunto masculino Regional se mide a las 16.00 horas al Tolosa. El Juvenil de Honor se medirá esta tarde, a las cinco, al Segura.

El Juvenil de Primera B hará lo propio despuñes, a las siete, ante el Intxaurrondo. Mientras que el C se enfrentará en Martutene, mañana a las 19.30 horas, al Amara Berri. El Cadete de Honor recibe al Beasain, hoy a las 11.00 horas.