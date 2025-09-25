La nueva Ludoteca municipal en la calle Besabi está lista para el inicio del curso

AndoainLa nueva Ludoteca municipal en la calle Besabi está lista para el inicio del curso
Las familias con niños entre los 4 y 11 años que estén interesadas podrán inscribirlos del 30 de septiembre al 10 de octubre
Andoain
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35
Representantes municipales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, encabezados por el alcalde Andoni Álvarez, acudieron ayer a la que será la ... nueva Ludoteca infantil de Andoain. Como destacó el primer edil, «este servicio, que hasta ahora tenía su sede en Karrika, en un local de titularidad privada, se pasa a esta nueva estancia de la calle Besabi, que es un espacio municipal». La Ludoteca está ubicada en el número 7 de la calle Belabi y está dirigida a niños y niñas de Andoain entre los 4 y los 11 años, es decir, de HH4 a LH6.
El curso comenzará en octubre, el día 14, pero se informó ayer que el servicio se ofrecerá de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados alternativamente de 10.00 a 13.00 ó de 16.00 a 19.00 horas. La distribución del horario será la siguiente: la zona de los más pequeños, se abrirá de 17.00 a 18.30 horas (4 y 5 años) y de 18.30 a 20.00 horas (6 y 7 años). Por otro lado, la zona de mayores, de 8 a 11 años, habrá también dos turnos, de 17.00 a 18.30 y de 18.30 a 20.00 horas.
Las familias interesadas tendrán del 30 de septiembre al 10 de octubre para apuntar a sus hijos y la inscripción se realizará en la propia Ludoteca por las tardes, de cinco a ocho. «Durante este periodo las familias podrán conocer de primera mano el espacio, previa solicitud de visita a través del QR establecido por el Ayuntamiento», destacaron.
La función de la Ludoteca será educativa. «Con el juego como eje, los niños tendrán la oportunidad de aprender y socializar. Habrá juego libre, cooperativos y tradicionales, música, juguetes, talleres de creación y será lugar de lectura», añadieron los responsables.
