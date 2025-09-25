Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales y responsables de diversas áreas del Ayuntamiento acudieron ayer a conocer la nueva ludoteca. MARÍA

Andoain

La nueva Ludoteca municipal en la calle Besabi está lista para el inicio del curso

Las familias con niños entre los 4 y 11 años que estén interesadas podrán inscribirlos del 30 de septiembre al 10 de octubre

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

Representantes municipales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, encabezados por el alcalde Andoni Álvarez, acudieron ayer a la que será la ... nueva Ludoteca infantil de Andoain. Como destacó el primer edil, «este servicio, que hasta ahora tenía su sede en Karrika, en un local de titularidad privada, se pasa a esta nueva estancia de la calle Besabi, que es un espacio municipal». La Ludoteca está ubicada en el número 7 de la calle Belabi y está dirigida a niños y niñas de Andoain entre los 4 y los 11 años, es decir, de HH4 a LH6.

