Las diez noticias de la jornada
Goikoplaza acogerá por la tarde los primeros actos de la Gau Beltza de Andoain.

Andoain

Todo listo para celebrar Gau Beltza con novedades y una gran variedad de actividades

Este año se incorporan dos nuevos gigantes a la kalejira que recorrerá el trayecto desde Goikoplaza a la calle Juanita Alkain

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30

Comenta

Las calles de Andoain acogerán este viernes una nueva edición de la Gau Beltza. Este año los organizadores son Aiurri y Larramendi Bazkuna, pero ... han contado con la colaboración del Ayuntamiento y de muchos otros agentes sociales como los comerciantes de la asociación Salkin. «La Gau Beltza se ha desarrollado siempre mediante el trabajo comunitario y ese seguirá siendo su espíritu en los próximos años», destacan los responsables.

