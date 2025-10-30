Todo listo para celebrar Gau Beltza con novedades y una gran variedad de actividades

Las calles de Andoain acogerán este viernes una nueva edición de la Gau Beltza. Este año los organizadores son Aiurri y Larramendi Bazkuna, pero ... han contado con la colaboración del Ayuntamiento y de muchos otros agentes sociales como los comerciantes de la asociación Salkin. «La Gau Beltza se ha desarrollado siempre mediante el trabajo comunitario y ese seguirá siendo su espíritu en los próximos años», destacan los responsables.

En este esfuerzo conjunto, el Ayuntamiento y Salkin aportan apoyo económico y recursos materiales para la organización, mientras que la participación de las sociedades gastronómicas también es fundamental. «Los miembros del Batzoki, por ejemplo, preparan y sirven chocolate caliente para unas 500 personas. Los socios de Irunberri convierten su sede en el Pasaje del Miedo, donde reparten castañas asadas a quienes lo atraviesan. En la sociedad Kotoi se elaboran y reparten talos y la sociedad Peña Santa Krutz se convierte en un punto de descanso para quienes participan en la kalejira, además de preparar allí la cena de la noche», informan los organizadores, añadiendo que «las asociaciones culturales también hacen una valiosa aportación a la fiesta».

El evento de la tarde arrancará a las 18.00 horas en Goikoplaza con los miembros del grupo de txalaparta Maizorri y habrá también chocolatada. El teatro también tiene su espacio en Gau Beltza, ya que sirve para comprender el origen de la celebración. Este año, participará un grupo juvenil del colectivo teatral Katramila.

Sobre las 19.00, en Kale Nagusia, no faltará el pasaje del terror. A partir de las 19.15, los jóvenes dantzaris de Urki ofrecen su actuación en Goikoplaza. No se puede dejar sin mención la kalejira 'Akerrak Okerrak' que partirá desde Goikoplaza hasta Etxeberrieta. Es una actuación contratada por el Centro Cultural Bastero.

Precisamente allí, a partir de las 20.15 horas, continuará la fiesta con talos y bebidas. Y sobre las 21.00 horas, la fiesta concluirá con la comparsa Lebiton, que sacará al toro de fuego 'Lebi' en Etxeberrieta plaza.

La novedad de este año

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Andoain, Marta Lasa, anunció como novedad este año que «se incorporan dos nuevos gigantes, Sorgina y Basajaun, que recorrerán el trayecto desde Goikoplaza hasta Juanita Alkain». Lasa aprovechó para mostrar su agradecimiento a los organizadores por el trabajo realizado. «Estamos muy satisfechos con la labor que hacen Aiurri y Larramendi Bazkuna, que junto con la implicación de muchos agentes sociales, organizan una fiesta que profundiza en la cultura vasca. Desde el Ayuntamiento, especialmente desde las áreas de Cultura y Euskera, contribuimos activamente a Gau Beltza de Andoain. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las asociaciones y voluntarios implicados en la organización y animar a los andoaindarras a sumarse a la celebración».

La kalejira, el pasaje del miedo, el toro de fuego... Gau Beltza ofrece múltiples atractivos y, este año, a todos ellos se suma la aparición de los nuevos gigantes. Así, año tras año, la celebración de Andoain continúa enriqueciéndose con nuevos elementos que hacen de esta celebración una cita ineludible.