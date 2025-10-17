Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

Katxalin va a colocar mesas informativas y de cuestación el día 25 de octubre

El Diario Vasco

andoain.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51

Mañana, 19 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Asociación Katxalin se suma a las iniciativas globales que buscan generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz, el tratamiento oportuno y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Desde la asociación recuerdan que la importancia de la investigación en cáncer de mama. La investigación salva vidas, mejora tratamientos y reduce el impacto de la enfermedad en la sociedad. Para ello han organizado diversas actividades, entre ellas, la cuestación que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en Andoain. Se colocarán mesas para la colecta entre las 9.30 a las 13.30 horas en las calles Escuelas y Zumea. Además, varias voluntarias acudirán a distintos puntos de la localidad con sus huchas.

