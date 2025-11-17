Jóvenes talentos andoaindarras brillaron en el concurso de cuentos Martín Ugalde

Bastero acogió recientemente la entrega de premios del Concurso de Cuentos Martín Ugalde. Un jurado compuesto por Garazi Kamio, Karlos Linazasoro, Juan Ramón Makuso e ... Iñaxio Mujika fue el encargado de decidir las mejores creaciones literarias de esta edición que fueron entregadas de la mano de Ainara Ugalde, hija de Martín Ugalde, así como de representantes municipales como el alcalde Andoni Álvarez, la concejal de Cultura Marta Lasa y de Yolanda Arrieta, representante de la Asociación de Escritores Vascos.

En la categoría entre los 10 y 11 años, el primer premio fue para 'Uholdean bidaiatzen' de Adei Zubeldia Bengoetxea, «un bonito cuento con un toque de humor». El segundo fue para 'Gaizki egindako esperimentua' de Araitz Azpiroz Irulegi, un cuento con una trama original y diferente que habla de ciencia. Y los dos finalistas de esta categoría fueron: 'Dalme euskal mitologiaren pertsonaia berria' de Uxue Azkue Otazo, y 'Txakurraren erresumaren apokalipsia' de Irai Jauregi Hidalgo.

En la segunda categoría (12-13 años), el ganador fue Jon Azpiroz Agirre con 'Ogiaren usaina'. «Una historia que empieza en Gaza y llega al País Vasco, muy bien escrita y emotiva», destacaron. Y el segundo premio fue para 'Ez amore eman' de Jare Lizarralde Astigarraga. En esta caso, «tiene un gran comienzo, un vocabulario muy rico y es una historia muy bien documentada», añaden.

En la tercera categoría, autores de 14 y 15 años, el primer premio fue para 'Nire azken lerroak' de Irati Arozena. Es un cuento en formato diario con giros en el tiempo. El segundo fue para 'Hu-tsunearen oihartzuna' de Irune Bueno Artetxe. «Un cuento que fusiona el drama y la esperanza y que traslada al lector a otra geografía», explicaron sobre esta creación. El trabajo finalista en esta categoría fue 'Etsipenean murgildurik' de Leire Patino Otermin.

El jurado notificó que no hubo premios en la última categoría, la de 16 y 17 años, al no garantizarse el número mínimo de participantes.

Pero además de la entrega de los premios, el acto se completó con la participación de jóvenes músicos y actores. Por un lado, los alumnos de la escuela de teatro Katramila fueron los encargados de leer los pasajes de los cuentos ganadores. Participaron Garazi Uria, June Lizarralde, Ariadne Díaz, Ander Vivar, Malen Torres, Ane Mata, Xune Ubeda, Nerea Calleja, Malen Irulegi, Ekhi Ugalde e Irune Amondarain, bajo la dirección de las profesoras Irati Hernández y Kristina Ropero.

Por otro lado, los jóvenes de la Musika Eskola también amenizaron el acto interpretando varios temas. Allí estuvieron los alumnos del grupo de acordeón, formado por Noa Mota, Garazi Ezama y Mikel Etxegia, con Susana Cencillo como profesora, y los percusionistas Markel Alustiza, Xuhar Aranburu e Iker Mariezkurrena y su profesor Agustín Agirre.