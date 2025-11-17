Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes municipales con los premiados de este año del concurso de cuentos Martín Ugalde. Gorka Estrada
Andoain

Jóvenes talentos andoaindarras brillaron en el concurso de cuentos Martín Ugalde

En el acto celebrado en Bastero recibieron los premios por sus creaciones literarias en euskera

María Cortés

María Cortés

Andoain

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

Bastero acogió recientemente la entrega de premios del Concurso de Cuentos Martín Ugalde. Un jurado compuesto por Garazi Kamio, Karlos Linazasoro, Juan Ramón Makuso e ... Iñaxio Mujika fue el encargado de decidir las mejores creaciones literarias de esta edición que fueron entregadas de la mano de Ainara Ugalde, hija de Martín Ugalde, así como de representantes municipales como el alcalde Andoni Álvarez, la concejal de Cultura Marta Lasa y de Yolanda Arrieta, representante de la Asociación de Escritores Vascos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  9. 9

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  10. 10 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jóvenes talentos andoaindarras brillaron en el concurso de cuentos Martín Ugalde

Jóvenes talentos andoaindarras brillaron en el concurso de cuentos Martín Ugalde