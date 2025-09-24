Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras la renuncia el pasado mes de julio de Maider Lainez, José Antonio Fernández tomará hoy posesión del cargo de concejal del PSE-EE. MARÍA

Andoain

José Antonio Fernández tomará este jueves posesión como concejal del PSE-EE

El socialista asegura hacerlo «con el firme compromiso de dar lo mejor de mí al servicio de los andoaindarras»

María Cortés

María Cortés

Andoain

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:51

José Antonio Fernández tomará posesión como nuevo concejal socialista del Ayuntamiento en el Pleno de este jueves, tras la renuncia de Maider Lainez el ... pasado mes de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

