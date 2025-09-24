José Antonio Fernández tomará este jueves posesión como concejal del PSE-EE

José Antonio Fernández tomará posesión como nuevo concejal socialista del Ayuntamiento en el Pleno de este jueves, tras la renuncia de Maider Lainez el ... pasado mes de julio.

Fernández, que concurría en el puesto número seis de la lista del PSE-EE en las pasadas elecciones municipales, ha asegurado que comienza este nuevo camino como edil socialista «con un profundo sentido de la responsabilidad y con el firme compromiso de dar lo mejor de mí al servicio de los andoaindarras». En palabras del socialista, «estoy convencido de que Andoain merece lo mejor y, por ello, no voy a escatimar esfuerzos para escuchar, dialogar y construir, siempre desde el respeto y la colaboración, un Andoain mejor. Llego también con la ilusión y la fuerza necesaria para, como bien decía mi compañera Maider, trabajar, trabajar y trabajar por Andoain».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSE-EE, Aritz Alkain, ha dado la bienvenida al nuevo concejal, destacando su compromiso e ilusión. «José Antonio se incorpora en un momento crítico de la legislatura, con un gobierno municipal que no está sabiendo liderar, ni dar respuesta a las necesidades que tenemos en Andoain. Su llegada refuerza nuestro grupo y el proyecto socialista, aportando juventud, energía y motivación para seguir impulsando soluciones y dar respuesta a los retos que enfrenta nuestro municipio».

José Antonio Fernández, nacido el 23 de marzo de 1992, es natural de Andoain. Ha realizado sus estudios en Ondarreta herri eskola y en el instituto Leizaran del municipio. Ha sido voluntario de DYA Gipuzkoa en asistencia social y atención primaria y desarrolla su carrera profesional en el sector privado.

Orden del día

Lo dicho, este jueves, tendrá lugar la primera sesión tras el verano del Pleno. En el orden del día se tratarán, entre otros, la propuesta de declaración como Andre Gobadagileen pasealekua al paseo junto al río Leitzaran y como Grazia Garagorri zubia (puente que siguiendo kale Berria está sobre el río Leitzaran). Se podrá encima de la mesa también la propuesta para la aprobación de la renovación del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa del Servicio de Ayuda a domicilio para personas con la calificación de dependientes y otros colectivos.