Inauguración de la exposición '¡Cuidado! ¡Problemas de visibilidad!'

Hoy se inaugurará en Bastero kulturgunea una nueva exposición, concretamente la muestra '¡Cuidado! ¡Problemas de visibilidad!', obra de la artista Cristina Guerrero. La muestra podrá visitarse hasta el 10 de enero. El acto de inauguración será a las seis y media de la tarde.

Cristina Guerrero (Donostia, 1979) se ha consolidado en la escena artística internacional desde 2004, con exposiciones individuales y colectivas en galerías y ferias de referencia. Tras su paso por Berlín, Frankfurt, Nueva York, Chicago y diversas ciudades del Estado, vuelve para presentar su reflexión artística más reciente.

«Su trabajo se desarrolla observando el objeto cotidiano como reflejo de la experiencia humana. Su pintura, de sólida base realista, explora las relaciones entre el cuerpo, los objetos y la memoria, convirtiendo lo habitual en presencia y significado», destacan sobre la artista donostiarra.