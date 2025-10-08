El impacto de la contaminación de la carretera en la salud, charla en Bastero

Bastero acogerá este jueve la segunda conferencia organizada por el Ayuntamiento para que los andoaindarras puedan hacerse una opinión de los más completa sobre ... las dos alternativas de mejora propuestas para el trazado de conexión entre la N-1 y la A-15.

En la charla, Aitana Lertxundi, profesora e investigadora de la facultad de medicina y enfermería de la UPV, hablará a los presentes sobre el 'Impacto de la contaminación de la carretera en la salud'.

La primera de estas cuatro conferencias fue la de Peio Lozano que trató el medio ambiente e hizo un análisis del impacto territorial. El acto arrancó con una primera intervención del alcalde Andoni Álvarez que hizo hincapié en la importancia de que los andoaindarras den su opinión y aseguró que «el equipo de gobierno se sumará a la opinión que prevalezca en la recogida de opiniones».

En lo que respecta a la intervención de Lozano, profesor de la EHU y miembro del grupo de investigación que estudia la transición eco-social hacia la sostenibilidad (Ekopol), utilizó el ponente recursos analíticos de la Universidad Complutense de Madrid y la cartografía de la CAPV para hacer una comparativa entre los proyectos de la 'Variante' y el de 'Convivencia'. Profundizó en distintos ámbitos: la geología, el aire, el suelo, el agua, el entorno biótico y el impacto visual. Lozano hizo una cronología de las infraestructuras de Andoain y aseguró que «es conocido que en los últimos quince años Bruselas ha extremado los criterios relacionados con el medio ambiente. Pero si el proyecto de la Diputación sale adelante, «los afectados serán los vecinos de Bazkardo, Mimendi y alrededores».

Durante la charla, y a petición del propio Lozano, se dio espacio a las preguntas y aportaciones del público, que fueron escuchadas y respondidas.

Recogida de opiniones

Los ciudadanos podrán opinar digitalmente entre el día 8 y el 15 a través de la web municipal andoain.eus; y del 16 al 22 a través de un formulario presencial que se pondrá a su disposición en el Ataria del Ayuntamiento y en Bastero. Todos los vecinos mayores de 16 años empadronados en Andoain podrán participar en esta recogida de opiniones.

Para poder participar online, habrá que entrar en el enlace de la web que se ha habilitado para opinar entre el 8 y el 15. El sondeo presencial tendrá lugar entre el 16 y el 22, y la opinión se podrá emitir en el Ataria y en Bastero. El horario de estos espacios será el siguiente: Ataria, de 11.00 a 14.00 horas; Bastero, de 18.00 a 20.00 horas, el sábado, día 18, en Bastero, de 11.00 a 14.00 horas.