La haurreskola Galardi cuenta con nuevo suelo en el patio y una caseta

El suelo del patio se renovó este verano, para que estuviera para el nuevo curso, y ahora se ha colocado el módulo o caseta exterior.

Durante la negociación de las partidas presupuestarias de 2025, EAJ-PNV planteó la necesidad de mejorar el estado del patio y de las instalaciones de la haurreskola. Como resultado de la propuesta jeltzale, se incorporó una partida presupuestaria específica de 80.000 euros destinada a la adecuación del patio de Galardi y a la instalación de una nueva caseta prefabricada.

EAJ-PNV de Andoain considera que la infancia es una prioridad. «Por eso defendemos que la educación de los niños y niñas de 0 a 2 años, además de ser pública, universal y gratuita, debe ser de calidad. Para garantizar esa calidad, es imprescindible contar con infraestructuras adecuadas, seguras y actualizadas. Por ello, la mejora de las instalaciones de la Haurreskola Galardi ha sido una de las prioridades de los jeltzales en los presupuestos de 2025», destacaron.

El acuerdo de los jeltzales ha posibilitado que las dos actuaciones sean una realidad. «El suelo del patio se renovó el pasado mes de agosto, durante las vacaciones de la haurreskola, para que las obras estuvieran listas al inicio de este curso. De esta manera, la intervención garantiza la seguridad, accesibilidad y comodidad del uso. Y el nuevo módulo o caseta prefabricada se ha instalado recientemente, con el objetivo de mejorar la organización de los espacios y responder mejor a las necesidades educativas», añaden.

Según EAJ-PNV, estas dos inversiones permiten que tanto los niños como el personal docente dispongan de mejores condiciones en su día a día. «No se puede entender una educación de calidad sin unas instalaciones adecuadas», aseguran. La mejora de la escuela infantil Galardi es «reflejo de nuestro compromiso», y desde EAJ-PNV explican que «seguiremos trabajando para que todas las niñas y niños de Andoain puedan educarse en las mejores condiciones».

Retos de futuro

La postura de EAJ-PNV «siempre ha sido constructiva», y considera que los presupuestos son una herramienta para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. «En el caso de la escuela infantil Galardi, el resultado es evidente: gracias a un acuerdo político, hoy los alumnos y educadores disponen de mejores instalaciones», destacan.

Los jeltzales han adelantado que una de las prioridades de los próximos años será la climatización adecuada de las aulas de la escuela infantil. «En verano hace demasiado calor y en invierno frío, lo que afecta directamente al bienestar de los niños y del personal docente. Por eso, la climatización de las instalaciones será nuestro siguiente objetivo», explican desde EAJ-PNV.

Asimismo, será imprescindible reforzar las labores de mantenimiento anual para conservar las infraestructuras públicas en buen estado. «Con una visión a largo plazo, es necesario destinar recursos cada año al mantenimiento y a las pequeñas actualizaciones de la escuela infantil», concluyeron desde el partido.