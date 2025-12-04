Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoain

El grupo Los Guerreros de Cristo actuará esta tarde en la escuela de cine ESCIVI

El Diario Vasco

Andoain.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:50

En Escivi Andoain, la escuela de cine líder en el País Vasco, hoy continúa el ciclo de conciertos 'Ostiraletan, Aittu'. Tendrá lugar la tercera cita con la actuación del grupo LGDC (Los Guerreros de Cristo) de música jazz.

Todos los conciertos son gratuitos y se llevarán a cabo en la sala de conciertos de la propia escuela. En esta ocasión, el concierto comenzará a las 18.00 horas.

El grupo de hoy está compuesto por alumnos de Musikene. «Hace unos meses nos pusimos en contacto con el centro en busca de grupos que pudieran venir al ciclo.

A Los Guerreros de Cristo les encajó nuestro proyecto y hoy estarán en la escuela. Es una banda de música jazz creada en el Centro Superior de Música del País Vasco y compuesta por 4 personas, dos guitarras, un bajo y una batería», destacan.

